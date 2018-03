The best young player of the 2011/12 EHF Women's Champions League

bet-at-home.com und EHF wählen den besten weiblichen Nachwuchs-Star der Saison

Malta (OTS) - Langsam aber doch geht die diesjährige Saison dem Ende entgegen und die Teams der Pokalgewinner in der europäischen Handball Liga kristallisieren sich heraus. In der Champions League der Damen sind ebenfalls nur mehr die Stars im Rennen! Mit der Entwicklung der Sportart gewinnt auch die junge Generation immer mehr an Bedeutung. Dies ist nur mit ein Grund, warum der Hauptsponsor "bet-at-home.com" gemeinsam mit der "European Handball Federation" in der diesjährigen Saison die beste junge Spielerin wählt.

Das Voting

Das Voting ist ungewöhnlich, da neben der Fachjury auch die Handball-Fans ihre Meinung abgeben können und folglich Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Gewählt werden können unter 23-jährige Spielerinnen, deren Mannschaften unter die ersten acht gekommen sind, oder die in ihrem Club schon jetzt eine entscheidende Rolle spielen.

Handball wird immer populärer, mittlerweile füllen Woche für Woche zahlreiche Zuschauer zahlreiche europäische Hallen. bet-at-home und die EHF ruft alle Fans und Fachexperten dazu auf, die gesamte diesjährige Saison Revue passieren zu lassen und ihre Votings abzugeben. Es soll schließlich der Nachwuchs-Star zum "2011/12 EHF Women's Champions League" gewählt werden!

Als kleines Dankeschön erhalten die Voting-Teilnehmer einen fünf EUR Geschenkgutschein vom Hauptsponsor und nehmen zusätzlich an einer Verlosung teil: Als Hauptpreis winkt ein VIP-Paket für das Champions League Finale. Los geht's!

bet-at-home.com freut sich auf viele Votings mit Namen unter:

ehfcl@bet-at-home.com

Stimmen können von 23. März bis 3. April 2012 (bis Mitternacht) ausschließlich über die oben genannte E-Mail-Adresse abgegeben werden. Das Voting ist international und kann aus jedem europäischen Land erfolgen. Die Anzahl der abgegebenen Stimmen beeinflussen nicht die Teilnahme am Voting. Zusätzlich werden noch viele weitere Preise verlost.

Die Spieler

Amanda Kurtovic (Larvik HK, NOR)

Fie Woller (FC Midtjylland, DEN)

Kristina Liscevic (Metz Handball, SRB)

Kovacsics Anikó (Gyori Audi ETO, HUN)

Majda Mehmedovic (Buducnost Podgorica, MNE)

Tamara Mavsar (Krim Ljubljana, SLO)

