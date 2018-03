"Gewinnen mit Augenmaß" - Seminar mit Toni Innauer im Salzkammergut

Bad Ischl (TP/OTS) - Das Salzkammergut erfüllt die Sehnsucht nach Lebenskraft und Lebensfreude. Getreu diesem Motto leitet Olympiasieger Toni Innauer im Salzkammergut das Seminar "Gewinnen mit Augenmaß - Lebenskunst in einer beschleunigten Welt". Vom 29. April bis 1. Mai 2012 werden sich die Teilnehmer mit dem Trainerduo Toni Innauer und Dr. Christoph Fischer diesem Thema widmen und individuelle Erfolgsrezepte erarbeiten. Zielgruppe sind all jene, die Lust an eigenen Höchstleistungen haben und die innere Balance wahren möchten. Die Wahl für das Salzkammergut als Austragungsort, kommt nicht von ungefähr. Die Region bietet ideale Voraussetzungen um ausreichend Lebenskraft zu tanken. "Im Seminar soll die Lust an der persönlichen Entwicklung gestärkt, die Angst vor Fehlern und Niederlagen reduziert und zum Selbstschutz die Wahrnehmung von Grenzen geschärft werden", so Toni Innauer.

Seminar "Gewinnen mit Augenmaß", Seminar zur Lebenskunst in einer beschleunigten Welt Termin/Ort: 29.4.-1.5.2012 im Seehotel Grundlsee Seminarkosten Euro 780,-- + MWSt. exkl. Hotel Anmeldung: info @ innauerfacts.at nähere Infos unter http://www.innauerfacts.at

Toni Innauer: Olympiasieger im Skispringen, Bestsellerautor, Referent, Trainer, Sportmanager

Christoph Fischer: Psychoanalytiker, Universitätslehrer, Gruppentrainer, Leiter des IAP

