Erinnerung: Wehsely präsentiert die "Gesunden Bezirke"

Stadt setzt Schwerpunkt auf Gesundheitsförderung

Wien (OTS) - Die Stadt Wien setzt einen Schwerpunkt in Gesundheitsförderung auf regionaler Ebene. Nach einer intensiven Erhebungsphase unter Einbindung der Bevölkerung werden jetzt neue Projekte in fünf "Gesunden Bezirken" umgesetzt. Die Ansätze orientieren sich jeweils an den Gegebenheiten im jeweiligen Bezirk sowie an den Bedürfnissen der dort lebenden und arbeitenden Menschen.

Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely präsentiert gemeinsam mit den fünf BezirksvorsteherInnen Hermine Mospointer (Favoriten), Gerhard Kubik (Leopoldstadt), Kurt Wimmer (Margareten), Franz Prokop (Ottakring) und Hannes Derfler (Brigittenau) sowie Dennis Beck, dem Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung (WiG), die Aktivitäten in den "Gesunden Bezirke". Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Erinnerung: Wehsely präsentiert die "Gesunden Bezirke"



Datum: 28.3.2012, um 10:00 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus Steinsaal 2

Wiener Rathaus, 1010 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Franziska Renner

Wiener Gesundheitsförderung

Telefon: +43 1 4000 76922

Mobil: +43 676 8118 76922

E-Mail: franziska.renner @ wig.or.at

Johann Baumgartner

Mediensprecher Stadträtin Maga Sonja Wehsely

Telefon: +43 1 4000 81238

Mobil: +43 676 8118 69549

Email: johann.baumgartner @ wien.gv.at