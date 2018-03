Slowenien & Polen: Chancen für österreichische Unternehmen im Tourismusbereich

AWO-Branchenforen zu "Entwicklung und Ausbau der Tourismusinfrastruktur in Polen und Slowenien" in Wien und Innsbruck

Wien (OTS/PWK204) - Am 18. April (Wien) und 19. April

(Innsbruck) veranstaltet die Außenwirtschaft Österreich (AWO) zwei Branchenforen zum Thema "Entwicklung und Ausbau der Tourismusinfrastruktur in Polen und Slowenien". Dabei werden Chancen für österreichische Unternehmen in den Bereichen touristisches Beratungs-Know How und Tourismusinfrastrukturausstattung in beiden Ländern aufgezeigt. Neben der Darstellung der Wirtschaftslage in Polen und Slowenien werden auch aktuelle Fachreports zum Thema Tourismus mit potentiellen Projekten und Erfahrungsberichte von bereits vor Ort tätigen Unternehmen präsentiert. "In beiden Ländern besteht großes Ausbaupotenzial im Tourismussektor und somit gerade für österreichische Unternehmen mit ihrem Know-how auf diesem Gebiet enormes Potenzial", betont Gerd Dückelmann-Dublany von der Außenwirtschaft Österreich.

In Slowenien wächst die Tourismusbranche stetig und trägt derzeit 12% zum BIP bei. "Mit einer Infrastruktur aus den Zeiten des ehemaligen Jugoslawiens ist zwar eine gute Basis vorhanden, die zum Teil kontinuierlich gewartet und modernisiert wurde, zum Teil aber auch dringend erneuert werden muss und somit etliche Möglichkeiten einer Partizipation für österreichische Unternehmen ergibt", sagt Christian Miller, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Laibach. Bis dato stehe einer starken Nachfrage durch das anspruchsvolle, sportbegeisterte slowenische Publikum ein eingeschränktes Angebot gegenüber, was sich u.a. an den Wochenenden in entsprechend langen Kolonnen zu den österreichischen und italienischen Skigebieten zeige. Pläne und Projekte für den Ausbau der alpinen Regionen und Skigebiete gibt es ebenso wie zur Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur. Miller: "Das lokal vorhandene Know-how alleine kann den Aufholbedarf jedoch nicht decken. Die slowenischen Touristiker kennen Österreich sehr gut und sind erfolgsversprechenden modernen Zugängen, sei es im Bereich der Vermarktung, im Erschließen neuer Gebiete, die grundsätzlich reichlich vorhanden wären, oder der Infrastruktur, aufgeschlossen. Es bestehen damit gute Chancen für österreichisches Know-how und Technologien, um den slowenischen Winter-, aber auch Sommertourismus entscheidend weiterzuentwickeln."

Der polnische Tourismus ist mit einem Marktvolumen von über 16 Mrd. Euro ein wesentlicher Bestandteil der Volkswirtschaft. Für eine dynamische Entwicklung dieses Sektors sorgen die öffentliche Hand, die Europäische Union und viele Branchenorganisationen: Sie stellen Geldmittel in Milliardenhöhe zur Verfügung, die u.a. für Programme zum Ausbau der bestehenden und zum Bau neuer Infrastruktur sowie zur Sicherung und Steigerung der Qualität in der Tourismusausbildung ausgegeben werden. Ziel dieser Offensive ist es, bis 2015 den Anteil der Tourismuswirtschaft am Bruttoinlandsprodukt zu erhöhen und für eine harmonische und nachhaltige Entwicklung des gesamten Sektors zu sorgen.

Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive "go international", einer Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

AWO-Branchenforum "Entwicklung und Ausbau der Tourismusinfrastruktur in Polen und Slowenien"

18. April 2012; 9:30 Uhr, Wien (Wirtschaftskammer Österreich, Saal 1, Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien)

19. April 2012; 9:30 Uhr; Innsbruck (Wirtschaftskammer Tirol, Meinhardsstraße 12, 6020 Innsbruck) (BS)

Link: www.wko.at/awo/pl oder www.wko.at/awo/si

Anmeldungen: awo.io-dienstleistungsfokus @ wko.at

