Muchitsch und Gaßner: Gemeinde-Bauvorhaben in Hauptsaison nicht gefährdet

Vorsteuerabzug auf 1. September 2012 verschoben

Wien (OTS/SK) - Gegen den überfallsartigen Verlust des Vorsteuerabzuges für Städte und Gemeinden sprachen sich die beiden SPÖ-Abgeordneten, SPÖ-Gemeindesprecher Kurt Gaßner und Gewerkschaft Bau-Holz Chef Josef Muchitsch aus. Mit ihrer Forderung nach einer humanen Übergangslösung waren sie nun erfolgreich: Der Vorsteuerabzug wird auf 1. September 2012 verschoben. "Damit sind geplante Bauvorhaben bis 1. September und in der Hauptsaison der Bauwirtschaft nicht mehr gefährdet", so Muchitsch am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Eigentlich sollte mit dem geplanten Stabilitätspaket der Vorsteuerabzug bereits ab 1. April 2012 fallen. Es sei richtig und wichtig, dass es im Zuge der Strukturmaßnahmen zur steuerlichen Gleichstellung kommen muss. "Wir stehen zu diesen Maßnahmen. Jedoch wären überfallsartig geplante und damit rückwirkende Belastungen für unsere Städte und Gemeinden nicht zielführend gewesen. Immerhin wurden derzeit laufende Gemeindeprojekte inklusive Voranschläge unter Berücksichtigung eines Vorsteuerabzuges kalkuliert und im Jahresvoranschlag 2012 auch so budgetiert", betont SPÖ-Gemeindesprecher Kurt Gaßner. ****

Ein konkretes Beispiel bringt der steirische Abgeordnete und Bau-Holz-Gewerkschafts-Chef Muchitsch: "Im Fall der Stadt Graz beschließt der Gemeinderat noch heuer Immobilienprojekte - vor allem Schulbauten - im Umfang von 20 Millionen Euro. 20 Prozent davon machen vier Millionen Euro aus, abzüglich 10 Jahre Umsatzsteuerbereinigung auf die Mieten - rund 0,6 Millionen Euro -ergibt das einen Nettoverlust von gesamt 3,4 Millionen Euro. Woher hätte die Stadt Graz diesen zusätzlichen Finanzbedarf nehmen sollen?", so Muchitsch. Ähnlich ergangen wäre es sicherlich unzähligen Städten und Gemeinden in Österreich.

Abgesehen davon seien die Konjunkturprognosen 2012 für die österreichische Bauwirtschaft ohnehin sehr angespannt. Anfang März gab es laut AMS mit 74.000 arbeitssuchenden Bauarbeitern eine Rekordarbeitslosigkeit. Auch unter diesem Aspekt ist es enorm wichtig, dass Gemeindeprojekte nicht zurückgestellt und somit Beschäftigung und Wachstum nicht verhindert werden. "Mit dem nun erfolgreich abgewendeten Wegfall des Vorsteuerabzuges für Städte und Gemeinden wurde verhindert, dass diese zusätzlich 500 Millionen Euro kurzfristig am Markt aufnehmen hätten müssen", schätzen die beiden Abgeordneten. Das wäre aufgrund der angespannten Situation der Gemeinden unrealistisch und hätte Wirtschaftswachstum und Beschäftigung gefährdet", so die beiden SPÖ-Abgeordneten. (Schluss) mo/rm/mp

