VHS Floridsdorf: Theaterspaß für die ganze Familie zu Ostern

"Das kleine Ich bin Ich" und "Wirle wurle Wasserkind" von Mira Lobe - Inszenierung der Gruppe "die rastlosen"

Wien (OTS) - Kindertheater vom Feinsten gibt es am 2. und 3. April an der VHS Floridsdorf (21., Angerer Straße 14). Die Theatergruppe "die rastlosen" präsentiert in zwei Gastspielen die Stücke "Das kleine Ich bin Ich" und "Wirle wurle Wasserkind". Beide Aufführungen beruhen auf den Kinderbüchern von Mira Lobe und finden jeweils ab 15 Uhr in der VHS Floridsdorf statt. Eintritt jeweils 5 Euro. Ermäßigte Karten um 4,50 Euro gibt es mit der Aktionskarte "familientage" von wienXtra.

Das kleine Ich bin Ich

Als Vorbild für die Aufführung dient das bekannte Bilderbuch von Mira Lobe. Das-Kleine-Ich-Bin-Ich ist ein buntes, nicht näher bestimmbares Tier. Auf der Suche nach seiner eigenen Identität marschiert Das-Kleine-Ich-Bin-Ich traurig über die Blumenwiese und trifft dabei viele verschiedene Tiere. Die Geschichte wird von den "rastlosen" mit viel Stimmung auf die Bühne gebracht.

Termin: 2. April ab 15 Uhr, VHS Floridsdorf (21., Angerer Straße 14), geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Wirle, wurle Wasserkind

Alle Wasserkinder haben grüne Haare - nur eines nicht - Lundina. Wegen ihrer roten Haare wird sie von den übrigen Wasserkindern abgelehnt und ausgeschlossen. Nur der freundliche Nepomuk hat Mitleid und führt Lundina zum Ufer des Sees, um ihr dort ihr Spiegelbild zu zeigen. In dem dunklen Wald, der den See umgibt, wohnt ein weiser Uhu, der jährlich an seinem Geburtstag über geheimnisvolle Zauberkräfte verfügt. Und tatsächlich ereignen sich im Laufe des Mitternachtsfestes wundersame Dinge unter den Wasserkindern.

Termin: 3. April ab 15 Uhr, VHS Floridsdorf (21., Angerer Straße 14), geeignet für Kinder ab 4 Jahren.

Weitere Informationen beim VHS-Bildungstelefon unter 01/893 00 83 oder auf www.vhs.at/floridsdorf.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-118

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at