bauMax feiert Eröffnungen in Rumänien und Österreich

Klosteneuburg (OTS) - Am 27. März 2012 feiert bauMax die Eröffnung seines 15. Marktes in Rumänien, in Cluj. In Österreich wird am heutigen Tag der neue Mega-bauMax in Spittal nach Umbau und Vergrößerung wiedereröffnet.

Cluj 2 : 15. bauMax-Markt in Rumänien

bauMax eröffnet heute seinen zweiten Standort in Cluj, der viertgrößten Stadt des Landes. Der neue bauMax-Markt verfügt über eine Fläche von rund 14.000 m2 und punktet mit den neuesten Sortiments- und Servicekonzepten.

bauMax ist in Rumänien seit sechs Jahren erfolgreich tätig. Mit rund 1.300 Mitarbeitern betreibt bauMax heute insgesamt 15 Standorte mit einer Verkaufsfläche von über 150.000 m2.

Spittal: Vom bauMax zum Mega-bauMax

Am 27. März 2012 wird der neue Mega-bauMax in Spittal eröffnet. Die Verkaufsfläche des bestehenden Standortes wurde in kurzer Zeit bei laufendem Betrieb auf rund 10.000 m2 verdoppelt und mit neuesten Sortiments-Präsentationen ausgestattet.

Highlights des neuen Mega-bauMax in Kärnten sind das große Gartencenter, die moderne Bad- und Fliesenausstellung, sowie das neu gestaltete Baustoffcenter.

Vom 27.3. bis 7.4.2012 warten auf die Kunden viele tolle Eröffnungsangebote: Die ersten 1.000 Kunden erhalten am 27. März einen 5.- EUR Geschenkgutschein für ihren Einkauf. Zudem werden bis zum 7. April zehn Tablet-PCs im Wert von 139.- EUR verlost. Und am 30. März wird unter allen Teilnehmern, die sich mit dem bauMax fotografieren lassen, ein Einkaufsgutschein in der Höhe von 200.- EUR verlost.

Derzeit betreibt bauMax 158 Märkte in neun Ländern, 66 in Österreich, 24 in Tschechien, 15 in der Slowakei, 15 in Ungarn, vier in Slowenien, sieben in Kroatien, 15 in Rumänien, sieben in Bulgarien und fünf in der Türkei.

