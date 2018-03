RfW-Amann/Krenn zu Sparpaket: Offener Brief an die WB- und SWV-Mitglieder in National- und Bundesrat

Das Sparpaket sei weder sozial ausgewogen noch fair. Die WB- und SWV-Mitglieder in National- und Bundesrat werden aufgefordert, die Gesetzesänderungen abzulehnen.

Wien (OTS) - Sehr geschätzte Abgeordnete zum Nationalrat!

Werte Damen und Herren!

Sie stehen nun unmittelbar vor der Beschlussfassung eines Sparpaktes mit einem Volumen von knapp 28 Milliarden Euro. Mit dem bereits 2010 beschlossenen Sparbudget 2011 kommen zusammen deutlich über 50 Milliarden Euro an Belastungen und Ausgabenkürzungen auf unsere Bevölkerung und im Besonderen auf unsere heimischen Unternehmer zu.

Ein Gesamtpaket das weder sozial ausgewogen noch fair ist! Soziale Verantwortung impliziert auch Generationengerechtigkeit. Diese wird beispielsweise durch die "Vorab-Besteuerung" der Pensionskassen verletzt. Aber auch die Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage hat zur Folge, dass später höhere soziale Leistungen des Staates fällig werden. Die angedachten Gesetzesänderungen gehen daher zu Lasten unserer Kinder! Diesen sind wir aber eine Aufgaben- und Strukturreform schuldig und keine neuen Beschwerlichkeiten, die sie in Ihrer Entwicklung aufhalten.

Die Politik muss für die Wirtschaftstreibenden im Lande ein verlässlicher Partner sein! Leider ist die Entwicklung in den letzten Jahren gegenläufig. So wird nun ein versprochener und zugesagter Weg - der gesetzlich determiniert war - verlassen. Partnerschaftlich und auf gleicher Augenhöhe wurden die Anhebung der Pensionsversicherungsbeiträge sowie die Absenkung der Mindestbeitragsgrundlage der gewerblich Versicherten über mehrere Jahre hinweg festgeschrieben. Nun ist vorgesehen - zum zweiten Mal in Folge - die Pensionsversicherungsbeiträge außertourlich anzuheben und die Mindestbeitragsgrundlage nicht auf das Niveau der unselbständig Erwerbstätigen zu senken. Dieses Vorgehen ist gerade gegenüber unseren kleineren Gewerbetreibenden inakzeptabel und zeichnet ein desaströses Bild der politischen Verlässlichkeit.

Die hoch anerkannte Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung weist die verantwortlichen Politiker unseres Landes seit Jahren darauf hin, dass der "Faktor Arbeit" zu hoch besteuert wird und insgesamt die heimische Abgabenquote eine äußerst hohe ist. Daher fordern viele politische Vertreter aller Couleurs - zu Recht -die Senkung der Abgaben sowie der direkten und indirekten Lohnnebenkosten. Die von Seiten der Bundesregierung vorgelegten gesetzlichen Änderungen bewirken jedoch das völlige Gegenteil und gefährden damit die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und den Verlust von Arbeitsplätzen. Die Republik Österreich steuert auf eine Abgabenquote von rund 46 Prozent zu und befindet sich damit im internationalen Spitzenfeld der Abgabenbelastung. Eine Belastung, die viele Bürger und Unternehmergeister desavouiert.

Abschließend möchten wir noch festhalten, dass die verfassungsrechtlich verankerte Interessensvertretung der gewerblichen Wirtschaft in ihren Beschlüssen - über alle Fraktionen hinweg - eindeutige Forderungen formuliert hat. Diese Forderungen stehen diametral zu den in Diskussion stehenden Gesetzesvorlagen.

Wir fordern Sie daher auf, die von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzesänderungen abzulehnen und erlauben uns, Ihnen in Erinnerung zu rufen, dass die Regierung dem Parlament verpflichtet ist und nicht das Parlament der Regierung!

Hochachtungsvoll

Fritz Amann

RfW-Bundesobmann

Matthias Krenn

RfW-Bundesobmann-Stv.

