Fit und gesund mit den laktosefreien Milchprodukten von Hofer

Auch bei Laktoseintoleranz ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung möglich

Sattledt (OTS/Hofer) - Kühle Milch, Butter, Topfenaufstrich und fruchtiges Joghurt - köstliche Genüsse, die auf keinem Ostertisch fehlen sollten. Milchprodukte schmecken aber nicht nur gut, sie sind auch erstklassige Lieferanten von Vitaminen und Mineralstoffen -besonders von Kalzium, das wir täglich für den Knochenaufbau benötigen. Die empfohlene Kalziummenge für Erwachsene beträgt je nach Alter und Lebenssituation zwischen 800 und 1.200 Milligramm täglich, mit einem halben Liter Milch pro Tag kann man bereits mehr als die Hälfte des Tagesbedarfs abdecken.

Aber nicht für alle ist Milch bekömmlich. Bauchweh, Übelkeit und Verdauungsprobleme sind Symptome, die nach dem Verzehr von Milchprodukten auftreten können und die Lebensqualität doch gehörig beeinträchtigen. Grund dafür sind Probleme bei der Verdauung von Laktose, dem in der Milch natürlich vorkommende Milchzucker. Eine solche Laktoseintoleranz bedeutet, dass im Körper das Enzym Laktase, das den Milchzucker aufspaltet, fehlt oder nur in geringen Mengen vorhanden ist.. Die Folgen der Laktoseintoleranz sind unangenehme Verdauungsbeschwerden und oft der totale Verzicht auf Milchprodukte. Das kann aber wiederum einen Vitamin- und Mineralstoffmangel nach sich ziehen. Was also tun?

Die Lösung sind laktosefreie Milchprodukte, bei denen der Milchzucker bereits vorab in seine kleinsten Bestandteile aufgespaltet wird. Durch diese Behandlung bekommen laktosefreie Produkte den typischen, leicht süßlichen Geschmack und versprechen Genuss ohne Reue für jedermann.

Hofer führt ein großes laktosefreies Sortiment, darunter Halbfettmilch, Schlagobers, Butter, Joghurt, Topfen und Käse - alles, was den Osterbrunch auszeichnet. Wie immer bietet Hofer beste Qualität zum besten Preis, darum sind die laktosefreien Produkte, die fast ausschließlich aus feiner österreichischer Milch zubereitet werden, auch deutlich günstiger als jene der Mitbewerber.

Hofers laktosefreie Milchprodukte sind ganzjährig erhältlich.

Das Sortiment umfasst:

Laktosefreie Halbfettmilch 1,8 %, 1 l (in allen Hofer-Filialen erhältlich)

Laktosefreies Fruchtjoghurt 0,1 %, 150 g (in allen Hofer Filialen erhältlich)

Laktosefreies Schlagobers, 250 ml (regional verfügbar)

Laktosefreie Butter, 250 g (regional verfügbar)

Laktosefreies, gerührtes Naturjoghurt 3,6 %, 250 g (regional verfügbar)

Laktosefreier Speisetopfen, 250 g (regional verfügbar)

einen Großteil der Käsesorten (in allen Hofer-Filialen erhältlich)

Übrigens: Laktoseintoleranz ist kein neues Phänomen. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts fiel Ärzten auf, dass manche Menschen Verdauungsprobleme bekamen, wenn sie Milch getrunken hatten. Die Ursache, der Enzym-Mangel, wurde allerdings erst ein halbes Jahrhundert später entdeckt. Schätzungen zufolge können etwa drei Viertel der Weltbevölkerung Laktose nicht mehr vollständig abbauen, wobei die Laktoseintoleranz mit dem Alter zunehmen kann. In Österreich ist bis zu einem Viertel der Erwachsenen mehr oder minder schwer betroffen. Dank laktosefreier Milchprodukte muss heute zum Glück niemand auf Milchprodukte verzichten.

