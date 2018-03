Bezirksmuseum 2: Garten-Bilder von Beatrix Kutschera

Letzter Tag der Schau "Wo die Amsel wohnt": 28. März

Wien (OTS) - Seit Jänner ist im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) die Gemälde-Schau "Wo die Amsel wohnt" zu besichtigen. Die Ausstellung endet am Mittwoch, 28. März, und ist an dem Tag von 16.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Die Malerin Beatrix Kutschera erfreut das Publikum mit einem bunten Bilderreigen mit Motiven aus dem Garten sowie mit Landschaftsansichten. Die feinfühlige farbliche Gestaltung der Arbeiten kann sich sehen lassen. Nähere Informationen über die endende Ausstellung und die Künstlerin holen Interessierte bei der ehrenamtlichen Museumsmannschaft (Leitung: Franz Haas) unter der Rufnummer 4000/02 127 (zeitweise Anrufbeantworter) oder per E-Mail (Adresse: bm1020 @ bezirksmuseum.at) ein.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

