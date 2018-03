EANS-News: Identive Group Inc. / Hirsch Identive präsentiert die NFC-Zugangskontrolle "Mobile Touch to Open" auf der ISC West

Las Vegas, USA, 27. März 2012 (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Produktdemonstrationen mit interaktiven NFC-Displays und Anwendungsbeispielen

Hirsch Identive, ein führender

Hersteller von Sicherheitssystemen und ID-Managementlösungen und ein Unternehmen der Identive Group Inc. (NASDAQ: INVE, Frankfurt: INV), wird in dieser Woche auf der Fachmesse ISC West eine neue Zu-gangskontrolllösung vorstellen, die es Kunden ermöglicht, NFC-Mobiltelefone als sichere Berechtigungsnachweise für den Zutritt zu ihren Firmengebäuden zu benutzen. Die "Mobile Touch to Open"-Vorführung nutzt Hirsch Identives kraftvolle neue DIGI*Net-Plattform für Zugangskontrolle, die Velocity 3.5 software und verschiedene an Türen angebrachte NFC-Lesegeräte ("near field communication"), um eine end-to-end-Lösung für physischen Zugang mit NFC-Technik zu bieten.

"Viele unserer Kunden haben schon länger über die alternative Verwendung von Mobiltelefonen anstelle herkömmlicher Zugangskarten für die Identifikation nachgedacht, da diese als ID sehr viel komfortabler sind", sagte Stephen Healy, President und General Manager von Hirsch Identive. "Unsere "Mobile Touch to Open"-NFC-Lösung zeigt, wie Kunden ihre herkömmlichen Zugangsberechtigungen mittels NFC-fähigen Smartphones erweitern oder mit der Zeit sogar ersetzen können. Dabei werden die Kosten für die Ausstellung von Zugangsnachweisen verringert und außerdem die Sicherheit verbessert, da weniger Zugangskarten vergessen werden."

NFC breitet sich immer schneller aus; fast 300 Millionen NFC-Mobiltelefone werden bis 2014 auf dem Markt erwartet. Sowohl Regierungsstellen als auch Unternehmen möchten die Vorzüge von NFC in ihren Zugangskontrollsystemen nutzen. Hirsch Identives "Mobile Touch to Open"-Demonstration verbindet die Mobilität und den Komfort von NFC mit der vertrauten Zuverlässigkeit und Sicherheit von Hirsch Identives Lösungen. Diese wurden gerade überarbeitet, um anpassungsfähig gegenüber den neuen Herausforderungen in der Branche zu sein und weiterhin bestehende Systeme zu unterstützen.

Die integrierte "Mobile Touch to Open"- Demonstration wird an Hirsch Identives Stand 26087 auf der Fachmesse International Security Conference and Exhibition ISC West 2012 vorgeführt, die vom 28. bis 30. März in Las Vegas stattfindet. Am Stand werden darüber hinaus NFC-fähige Displays gezeigt und es besteht die Möglichkeit, die NFC-Funktionalität und den Gebrauch von mobilen Geräten sowohl als Leser als auch als Berechtigungsnachweis mit NFC-Experten zu diskutieren.

Über Hirsch:

Hirsch, ein Unternehmen der Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE, Frankfurt: INV), ist einer der führenden Hersteller physischer Sicherheitssysteme und Identifikationslösungen für weltweite Märkte. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Komplettlösungen wie Zugangskontrollsysteme, Videoüberwachung, Einbruchmeldeanlagen, digitale Zertifikate, Chipkarten sowie biometrische Systeme zur Sicherung von Gebäuden, digitalen Besitztümern und elektronischen Transaktionen. Weitere Informationen unter www.HirschElectronics.com.

Die Identive Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien. Weitere Informationen unter www.identive-group.com.

Alle Markennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Identive Group Inc. Carnegie Ave., Bldg. B 1900 US-CA 92705 Santa Ana Telefon: +1 949 553 4280 FAX: +49 89 9595-5555 Email: investorrelations @ identive-group.com WWW: http://www.identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 Indizes: NASDAQ Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Nasdaq: New York, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Herr Lennart Streibel

Tel.: +49 89 9595-5195

E-Mail: lstreibel @ identive-group.com