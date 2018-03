Eagles Palace Hotel & Spa: Griechische Gastfreundschaft - mehr als vorzüglich

Ouranoupolis, Griechenland (ots/PRNewswire) - Eingebettet in die liebliche Landschaft und die majestätische Atmosphäre der Region Ouranoupolis auf Chalkidiki bietet das preisgekrönte 5-Sterne Eagles Palace Hotel & Spa die Pracht von üppigem Luxus und einzigartiger Gastfreundschaft. Umrahmt von der zauberhaften Meereskulisse und der mystischen Atmosphäre des Heiligen Berges bietet dieses umweltfreundliche Hotel eine paradiesische Oase der Stille und des Friedens mit privatem Zugang zum atemberaubend schönen Strand von Ouranoupolis, der mit der Öko-Kennzeichnung Blaue Flagge ausgezeichnet wurde.

Gemäss einer Tradition der Qualität und Vorzüglichkeit und nach einer Philosophie, die sich den höchsten Servicestandards verpflichtet, bietet das Eagles Palace Hotel & Spa ein völlig neues Niveau magischer Erlebnisse. Das Hotel wurde im Laufe der Jahre mit einer Reihe angesehener Preise und bedeutender Anerkennungen ausgezeichnet.

2006 das Europäische Umweltzeichen, 2007 der "Caring Luxury"-Preis von SHL, 2008 die Auszeichnung als bestes Spa-Hotel, ebenfalls 2008 das TÜV-Zertifikat, 2010 die Umweltzertifizierung "Ecological Green Key Label", 2011 das "Certificate of Excellence" von TripAdvisor und die Auszeichnung als bestes Hotel in Nord-Griechenland "Greek Condé Nast Traveler" und 2012 den internationalen 5-Sterne Diamond Award - das Luxushotel und Spa Eagles Palace ist kontinuierlich bestrebt, seinen Gästen einen exzellenten Service und herausragende Annehmlichkeiten zu bieten und dabei trotz des einzigartigen Luxus und bewährter Excellence den Umweltschutz nicht ausser Acht zu lassen.

Mit seiner malerischen Lage in der bezaubernden Region Ouranoupolis in Chalkidiki in unmittelbarer Nähe des heiligen Berges Athos lockt das Eagles Palace Hotel & Spa Stars, Prominente und Elite-Reisende, die ein traumhaftes Urlaubsdomizil in Griechenland suchen. Um das Urlaubserlebnis seiner Gäste weiter zu bereichern und die Bedürfnisse und Wünsche der Reisenden hundertprozentig zu erfüllen, hat das Hotel Eagles Palace die Kampagne 7 Erfahrungen [ht tp://www.eaglespalace.gr/de/experiences-halkidiki.php?utm_source=pres s2012&utm_medium=news&utm_campaign=experiences ] ins Leben gerufen, die die Philosophie und Grundwerte des Hotels, seinen Qualitätsservice und seine fortschrittlichen Einrichtungen präsentiert, die der Garant für einzigartige Urlaubsfreuden sind.

Erstklassige Wellness-Anwendungen, multikulturelle Gastronomie, spannende Wassersportmöglichkeiten, beeindruckende Tauch-Exkursionen, eine Reise durch die Kulturgeschichte, die himmlisch romantische

Umgebung und luxuriöse Jachttouren - unsere Gäste sind herzlich dazu eingeladen, diese exklusiven Hotelangebote zu erkunden, in die Märchenwelt des Eagles Palace Hotel & Spa einzutauchen und das luxuriöse Ambiente zu geniessen.