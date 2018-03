Otis gibt sechs Zuschläge für Verträge im King Abdullah Financial District in Saudi Arabien bekannt

Farmington, Connecticut (ots/PRNewswire) - Die Otis Elevator Company Saudi Arabia Ltd., ein Unternehmen der Otis Elevator Company, ein Geschäftsbereich der United Technologies Corp. , hat heute bekannt gegeben, dass man den Zuschlag für sechs Verträge für Lieferung und Montage von 263 Aufzügen im King Abdullah Financial District in Riad (Saudi Arabien) erhalten hat, darunter 10 Doppeldeckeraufzüge und 90 Fahrtreppen. Der King Abdullah Financial District soll der erste neu erbaute grosse Finanzdistrikt des 21. Jahrhunderts sein und steht für den neuesten Abschnitt eines sorgfältig geplanten und umgesetzten Programms der Modernisierung Saudi Arabiens.

"Mit diesen Zuschlägen setzt Otis ein Erbe der führenden Stellung und Innovation in Saudi Arabien fort", sagte Pedro Baranda, Präsident von Otis. "Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser Bauten und des neuesten Finanzzentrums der Welt zu sein. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Partnerschaft mit dem wichtigsten Finanzdistrikt des Mittleren Ostens."

Zwei der höchsten Bauten im Distrikt, das KAFD World Trade Centre und der Bank-Hauptsitz des Gulf Cooperation Council (GCC), der regierenden Finanzinstitution der Golfregion, werden über Aufzüge und Fahrtreppen von Otis verfügen. Otis wird im KAFD World Trade Centre 25 Aufzüge und acht Fahrtreppen installieren, sowie 30 Aufzüge und vier Fahrtreppen im Hauptsitz der GCC Bank.

In KAFD World Trade Centre und Hauptsitz der GCC Bank werden Doppeldeckeraufzüge von Otis eine entscheidende Rolle spielen. Doppeldeckeraufzüge sparen in Gebäuden Platz; Fläche, die sonst für Aufzüge benötigt würde, kann vermietet werden. Je nach Gebäude und Bedarf sparen Doppeldeckeraufzüge bis zu 40 Prozent des Platzes, der von traditionellen Aufzügen benötigt wird. Zudem wächst die Transportkapazität um bis zu 30 Prozent. Zudem ermöglichen Doppeldeckeraufzüge von Otis den Architekten die Planung höherer Gebäude mit geringerem Bedarf an Baufläche.

Bei einer Höhe von 300 m wird das KAFD World Trade Centre über vier Verkehrsebenen mit Doppeldeckeraufzügen von Otis verfügen. Die Fertigstellung wird Ende 2012 erwartet.

Im Hauptsitz der GCC Bank wurden die funktionalen und räumlichen Anordnungen sorgfältig erwogen, um den geschäftlichen Aktivitäten des Nutzers zu genügen. Doppeldeckeraufzüge von Otis versorgen drei Sky-Lobbys und gewährleisten, dass Verkehrsebenen problemlos von jedem der 53 Stockwerke des Gebäudes zu erreichen sind.

Produkte von Otis wurden auch von anderen globalen Handels- und Finanzzentren gewählt, darunter vom Shanghai World Financial Center

in

China und World Trade Center Transportation Hub

und

7 World Trade Center

in

Downtown Manhattan.

