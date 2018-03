Startschuss für den längsten Sommer Tirols - Golfplatz Mieming bereits geöffnet

Das Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte profitiert von seiner bevorzugten, sonnigen Lage und startet bereits jetzt in den längsten Sommer Tirols.

Mieming (TP/OTS) - "Das besondere Mikroklima und die intensive Sonneneinstrahlung hier am Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte sind die ausschlaggebenden Faktoren für den zeitigen Frühling mit sommerlichen Temperaturen. Unter dem Motto "der längste Sommer Tirols" eröffnen wir daher bereits jetzt die Wander- und Radsaison", so Manuel Lampe vom Innsbruck Tourismus und Regionalmanager für das Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte. Herausragend: Der 29-Loch-Golfpark Mieming öffnete am 17. März 2012 als erster Golfplatz Tirols und erwartet die Golfer mit perfekten Greens und Fairways.

Erlebnisregion Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte

Das Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte begeistert mit seiner perfekten Lage. Nur wenige Kilometer östlich bietet die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck Kulturgenuss und Shoppingerlebnis, während sich mit dem Kühtai und der Axamer Lizum wunderbare Skigebiete in unmittelbarer Nähe befinden. Die Ferienregion liegt wie eine Oase dazwischen und erfreut alle Liebhaber des Frühlings und der sommerlichen Bedingungen. Manuel Lampe: "Während vielerorts noch Schnee das Landschaftsbild prägt, genießen Gäste am Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte erlebnisreiche Bike- und Wandertouren bei sommerlichen Temperaturen oder spielen bereits die ersten Runden im Golfpark Mieminger Plateau." Die Region ist ein Naturjuwel, das aus kontrastreichen Landschaftszügen und idyllischen Dörfern besteht. Die gut etablierte Gastronomie und Hotellerie bietet Unterkünfte vom 5-Sterne Wellness Hotel bis zum familiären Privatvermieter.

Alle aktuellen Pressemeldungen auch auf http://www.pressetexter.at

Rückfragen & Kontakt:

Sonnenplateau Mieming & Tirol Mitte

Manuel Lampe, BA

Untermarkt 1

A-6010 Telfs

info @ sonnenplateau.com

http://www.sonnenplateau.com