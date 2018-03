Jetzt neu im Tiefkühlregal: weil ich will(R) Pizzen

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg der weil ich will(R) Menüs nun auch das beliebteste Fertiggericht PIZZA von weil ich will(R). Ergänzend zum bestehenden weil ich will(R) -Sortiment sind ab April 2012 zwei Tiefkühl-Pizzen bei Spar, Eurospar und Interspar erhältlich.

"Das Geheimnis einer schlanken und aktiven Zukunft sowie einer bewussten Ernährung kann nicht im Verzicht liegen, sondern darin, bewusst zu genießen und versteckte Figurfallen zu vermeiden. Mit den weil ich will(R) Fertiggerichten treffen wir den Nerv der Zielgruppe. Unsere weil ich will(R) Produkte - so auch die beiden neuen Pizzen Gemüse & Putensalami - helfen KonsumentInnen, die nicht die Zeit oder Lust haben jeden Tag selbst zu kochen, ihr persönliches Wunschgewicht zu halten oder zu erreichen", berichtet Herbert Fuchs, Geschäftsführer MAKRO Markenkooperations GmbH.

weil ich will(R) - Pizzen von Weight Watchers Österreich empfohlen Die Produkte sind keine herkömmlichen Light-Produkte, sondern zeichnen sich vielmehr durch ein ausgewogenes Verhältnis der Ernährungsbausteine aus.

So hat die neue weil ich will(R) Pizza Putensalami nun 3x weniger Fett als die handelsübliche Pizza Salami.

Alle weil ich will(R) Fertiggerichte sind arm an Fett, gesättigten Fettsäuren und Kalorien - und von Weight Watchers Österreich empfohlen!

Mehr Infos erhalten Sie unter www.weilichwill.at

Über die MARKO

Die Marko Markenkooperations GmbH mit Sitz in Wien wurde 2009 gegründet und entwickelt in Kooperation mit Weight Watchers Österreich und bekannten österreichischen Herstellern Produkte unter der Marke weil ich will(R).

Die Marke weil ich will(R) unterscheidet sich von vielen anderen Marken im Leicht- oder Wellness-Segment, durch die umfassenden ernährungswissenschaftlich fundierten Anforderungen an die Produktentwicklung. Die Pizzen sind eine Ergänzung zum bestehenden Sortiment (Wurst- u. Schinkenspezialitäten, Fertiggerichte, Suppen).

Derzeit arbeitet die Marko Markenkooperations GmbH erfolgreich mit den Firmen LANDHOF www.landhof.at, Gourmet Menü-Service www.gourmet.at und mit Maresi Austria GmbH www.maresi.at zusammen.

