Zwischenmitteilung der Geschäftsleitung: European Capital Limited meldet Nettobetriebsgewinn von 53 Mio. Euro und Nettoverlust von (2) Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2011

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital Limited ("European Capital" bzw. das "Unternehmen") veröffentlichte heute eine Zwischenmitteilung der Geschäftsleitung und meldete dabei einen Nettobetriebsgewinn ("NOI") von jeweils 14 Mio. Euro bzw. 53 Mio. Euro für das Halbjahr und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2011. Der Nettoverlust belief sich im Halbjahr bzw. Gesamtjahr auf jeweils (88) Mio. Euro und (2) Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2011 belief sich der Nettovermögenswert ("NAV") auf 627 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 12 % bzw. 88 Mio. Euro gegenüber dem ausgewiesenen NAV von 715 Mio. Euro vom 30. Juni 2011 und einem Rückgang von 2 Mio. Euro gegenüber dem ausgewiesenen NAV von 629 Mio. Euro vom 31. Dezember 2010.

FINANZÜBERSICHT DES 2. HALBJAHRS 2011

NOI in Höhe von 14 Mio. Euro

Realisierter Nettoverlust aus Investitionen in Höhe von (13) Mio. Euro

Unrealisierte Wertminderung von Investitionen in Höhe von (102) Mio. Euro

Nettoverlust in Höhe von (88) Mio. Euro

Bareinnahmen aus Veräusserungen in Höhe von 79 Mio. Euro

FINANZÜBERSICHT 2011

NOI in Höhe von 53 Mio. Euro

Steigerung von 5 Mio. Euro bzw. 11 % gegenüber 2010

Realisierter Nettoverlust aus Investitionen in Höhe von (29) Mio. Euro

Verbesserung von 23 Mio. Euro gegenüber 2010

Unrealisierte Wertminderung von Investitionen in Höhe von (4) Mio. Euro

Rückgang von 93 Mio. Euro gegenüber 2010

Nettoverlust in Höhe von (2) Mio. Euro

Rückgang von 107 Mio. Euro gegenüber 2010

Bareinnahmen aus Veräusserungen in Höhe von 194 Mio. Euro

89 Mio. Euro weniger als 2010

Aufgenommenes Fremdkapital mit AAA-Rating in Höhe von 288 Mio. Euro

NAV in Höhe von 627 Mio. Euro zum Jahresende

Rückgang von 2 Mio. Euro gegenüber Q4 2010

Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital von 0,7:1 zum Jahresende

"In Anbetracht der Unbeständigkeit innerhalb der Eurozone im vergangenen Jahr bin ich mit unserer Leistung sehr zufrieden", so Malon Wilkus, Vorsitzender und Chief Executive Officer. "Uns ist es gelungen, unsere Bilanz mit Einnahmen in Höhe von 194 Mio. Euro aus Veräusserungen gezielt zu stärken und unseren Fremdfinanzierungsgrad zu reduzieren. Unser Nettovermögenswert blieb dabei relativ unverändert. Trotz des herausfordernden Umfelds konzentrieren wir uns nach wie vor darauf, unsere Bilanz aufzuwerten, unseren Portfoliounternehmen zu Wachstum zu verhelfen und qualitativ hochwertige Anlagemöglichkeiten zu schaffen."

PORTFOLIOBEWERTUNG

Die unrealisierten Nettoabschreibungen auf Kapitalanlagen beliefen sich zum 31. Dezember 2011 auf (4) Mio. Euro. In der ersten Jahreshälfte verzeichneten wir bei unserem privaten Finanzportfolio einen Wertzuwachs von 98 Mio. Euro. Hauptgrund hierfür waren verbesserte Leistungen unserer Portfoliounternehmen. Der Wertzuwachs in der ersten Jahreshälfte hat sich in der zweiten Jahreshälfte jedoch umgekehrt, was sich schliesslich in einer Wertminderung von insgesamt 102 Mio. Euro äusserte. Diese Wertminderung erklärt sich aus dem nachteiligen Effekt, den die wirtschaftliche Unsicherheit auf die offenen Märkte innerhalb der Eurozone sowie auf die Leistung bestimmter Portfoliounternehmen hatte.

"Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen, unsere Bilanz kontinuierlich zu stärken", so Präsident Ira Wagner. "Wir konnten unseren Anlagendeckungsgrad auf einen Wert von 243 % verbessern. Ausserdem verzeichneten wir im Laufe des Jahres kontinuierlich Liquidität in unserem gesamten Portfolio. Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf die Wertmaximierung bestehender Investitionen, sondern befassen uns auch mit der Schaffung neuer Anlagemöglichkeiten, um Mehrwerte für unsere Aktionäre zu generieren. Möglich wurde dies durch unsere Umschuldung, die wir im Juni vergangenen Jahres abgeschlossen haben."

PORTFOLIOLIQUIDITÄT UND LEISTUNGSDATEN

In der zweiten Jahreshälfte 2011 wurden aus der Veräusserung von Portfolioinvestitionen Bareinnahmen in Höhe von 79 Mio. Euro erzielt. Ausserdem tätigte das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte Neuinvestitionen in Höhe von 3 Mio. Euro, um das aktuelle Portfolio zu stärken.

Seit der Unternehmensgründung hat European Capital bereits 3,3 Mrd. Euro in 91 Portfoliounternehmen investiert. Seit Bestehen des Portfolios hat European Capital insgesamt 1,9 Mrd. Euro einschliesslich erstrangiger Konsortialkredite erwirtschaftet. Auf Basis dieser 1,9 Mrd. Euro haben wir 41 Portfoliounternehmen vollständig ausgegliedert und dabei eine Gesamtsumme von 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften können. Diese setzt sich folgendermassen zusammen:

Kapitalrückzahlungen von 789 Mio. Euro;

166 Mio. Euro aus Konsortialkrediten und Veräusserungen;

123 Mio. Euro aus der Anhäufung von PIK-Anleihen und Dividenden; und

111 Mio. Euro aus der Veräusserung von Eigenkapital.

Summiert führten diese Ausgliederungen zu einem internen Zinsfuss (IRR) von 9,7 %. Die Kapitalinvestitionen dieser ausgegliederten Portfoliounternehmen führten zu einem internen Zinsfuss (IRR) von 29,0 %.

Der Verkehrswert des Portfolios von European Capital belief sich zum 31. Dezember 2011 auf 1,0 Mrd. Euro und das durchschnittliche Investitionsvolumen je Portfoliounternehmen auf 19 Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2011 machte der Verkehrswert der umfangreichsten Beteiligung von European Capital 13,8 % des gesamten Investitionsvolumens aus, wobei der Verkehrswert der zehn umfangreichsten Beteiligungen 54,3 % des gesamten Investitionsvolumens ausmachten.

Während des Gesamtjahrs zum 31. Dezember 2011 hat European Capital:

Erlöse von 194 Mio. Euro realisiert, verglichen mit 283 Mio. Euro im Jahr 2010. Diese Erlöse fielen im Durchschnitt um 4,9 % höher aus, als die Bewertung veräusserter Investitionen im vorhergehenden Halbjahr. Die im Gesamtjahr erzielten Erlöse aus Veräusserungen enthielten:

53 Mio. Euro aus der Rückzahlung von Schuldinstrumenten an Norma, was zu einer jährlichen Mezzanine-Rendite von 13 % führte.

30 Mio. Euro aus der Rückzahlung von Schuldinstrumenten an Gondola, was zu einer jährlichen Rendite aus erstrangigen sowie Mezzanine-Finanzierungen von 10 % führte.

25 Mio. Euro aus der Rückzahlung von Schuldinstrumenten an Integrated Dental Holdings, was zu einer jährlichen Mezzanine-Rendite von 13 % führte.

23 Mio. Euro aus der Rückzahlung von Schuldinstrumenten an Flint Ink, was zu einer jährlichen Rendite aus erstrangigen sowie Mezzanine-Finanzierungen von 10 % führte.

Investitionen in Höhe von 19,7 Mio. Euro in bestehende Portfoliounternehmen während des Gesamtjahrs, verglichen mit einem Wert von 2,4 Mio. Euro aus dem identischen Zeitraum des Jahres 2010.

Zum 31. Dezember 2011 wurde für den Bestand an zinslos gestellten Darlehen ein Anschaffungswert von 245 Mio. Euro und ein Verkehrswert von 40 Mio. Euro angesetzt, was 5,6 % des gesamten Verkehrswerts aller Darlehen entspricht. Im Vergleich hierzu wurde für den Bestand an zinslos gestellten Darlehen zum 31. Dezember 2010 ein Anschaffungswert von 301 Mio. Euro und ein Verkehrswert von 77 Mio. Euro angesetzt. Dieser Wert entsprach 8,9 % des gesamten Verkehrswerts aller Darlehen.

UMSCHULDUNG

In der ersten Jahreshälfte 2011 emittierte und verkaufte European Capitals konsolidierte Tochtergesellschaft ECAS 2011-1 Loan B.V. ("ECAS 2011-1") variabel verzinste Anleihen mit AAA-Rating im Wert von 288 Mio. Euro. Abgesichert wurden diese Anleihen durch Vermögenswerte mit einem Pariwert von 865 Mio. Euro, die aus weiteren konsolidierten Tochtergesellschaften von European Capital stammen. Die Anleihen wurden von Standard & Poor's bewertet und erfüllen die jüngst verabschiedeten Verordnungen zu Verbriefungen. Die Zinszahlungen für die 2024 fälligen Anleihen belaufen sich auf Euribor plus 320 Basispunkte, zahlbar halbjährlich. Die Erlöse aus diesem Verkauf wurden zur Refinanzierung von zwei bestehenden Schuldverpflichtungen konsolidierter Tochtergesellschaften von European Capital verwendet, darunter ein abgesicherter, zeitlich befristeter und erstrangiger Multiwährungskredit sowie die Emission von abgesicherten vorrangigen Anleihen. Ausserdem kamen Neuinvestitionen hinzu.

"Unsere Bilanz verbessert sich kontinuierlich", erklärte Juan Carlos Morales Cortes, Geschäftsleiter. "Bezüglich unserer aufgenommenen Fremdmittel hat uns die Umschuldung langfristige Sicherheit geboten. Der Grossteil unserer aufgenommenen Fremdmittel ist erst nach 2022 fällig. Ausserdem ergeben sich aus der Umschuldung liquide Mittel für gezielte Investitionen in neue Geschäftsgelegenheiten. Ferner ergibt sich für uns die Möglichkeit, in bestehende Portfoliounternehmen zu investieren, um ihr organisches Wachstum zu fördern und sie durch zusätzliche Übernahmen weiter auszubauen. Darüber hinaus werden wir Mezzanine-Kapital in angeschlossene Unternehmen stecken und One-Stop Buyouts(R) durchführen können."

Die Bestimmungen dieser Verbriefung sehen vor, dass Erlöse aus dem Verkauf bzw. der Rückzahlung von Investitionen im Besitz von ECAS 2011-1 reinvestiert werden können. Die Reinvestition muss in zugelassene Vermögenswerte erfolgen, die ausserdem bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Der mögliche Zeitraum für eine Reinvestition beläuft sich auf zwei Jahre, ausgehend vom Zeitpunkt der Verbriefung im Juni 2011. Die Antragstellung zur Reinvestition derartiger Erlöse muss bis Dezember 2013 erfolgen und bestimmte Kriterien für Reinvestitionen erfüllen. Zum 31. Dezember 2011 waren Erlöse für Reinvestitionen im Umfang von 108 Mio. Euro verfügbar. Bis zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Meldung stieg der Bestand auf 137 Mio. Euro. Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Meldung wurden Verwertungserlöse in Höhe von 11 Mio. Euro neu angelegt.

EUROPEAN CAPITAL LIMITED KONSOLIDIERTE BILANZ Zum 31. Dezember 2011, 30. Juni 2011 und 31. Dezember 2010 (Beträge in Tausend) 31. 31. Dezember 2011 Dezember 30. Juni gegenüber 2011 2011 30. Juni 2011 Euro Euro Euro % (geprüft) (ungeprüft) Aktiva Investitionen zum Verkehrswert (Basiskosten von jeweils 1.555.191 Euro, 1.638.416 Euro und 1.721.230 Euro) 973.607 1.099.214 (125.607) -11 % Barmittel- und Barmitteläquivalente 2.803 2.257 546 24 % Termineinlagen und Geldmarktanlagen 142.056 69.653 72.403 104 % Zinsforderungen 5.496 7.848 (2.352) -30 % Derivatgeschäfte zum Verkehrswert 126 3.021 (2.895) -96 % Sonstiges 4.529 6.522 (1.993) -31 % Summe Aktiva 1.128.617 1.188.515 (59.898) -5 % Passiva und Eigenkapital Verschuldung (fällig innerhalb eines Jahres: jeweils 2.356 Euro, 1.704 Euro und 224.742 Euro) 439.017 429.685 9.332 2 % Zahlbar an European Capital Financial Services (Guernsey) Limited 1.439 1.818 (379) -21 % Derivatgeschäfte zum Verkehrswert 24.272 915 23.357 UB Sonstiges 37.153 41.266 (4.113) -10 % Summe Verbindlichkeiten 501.881 473.684 28.197 6 % Eigenkapital: Grundkapital 224.475 224.475 - 0 % Nicht zugeteilte Einnahmen aus Veräusserungen 1.078.718 1.087.988 (9.270) -1 % Unrealisierte Wertberichtigungen von Fremdwährung (netto) (110.079) (133.373) 23.294 17 % Unrealisierte Nettowertminderungen von Investitionen (566.378) (464.259) (102.119) -22 % Summe Eigenkapital 626.736 714.831 (88.095) -12 % Summe Passiva und Eigenkapital 1.128.617 1.188.515 (59.898) -5 % UB = unbedeutend

31. 31. Dezember 2011 Dezember gegenüber 2010 31. Dezember 2010 Euro Euro % (geprüft) Aktiva Investitionen zum Verkehrswert (Basiskosten von jeweils 1.555.191 Euro, 1.638.416 Euro und 1.721.230 Euro) 1.075.766 (102.159) -9 % Barmittel- und Barmitteläquivalente 3.006 (203) -7 % Termineinlagen und Geldmarktanlagen 21.380 120.676 UB Zinsforderungen 5.282 214 4 % Derivatgeschäfte zum Verkehrswert 10.290 (10.164) -99 % Sonstiges 8.316 (3.787) -46 % Summe Aktiva 1.124.040 4.577 0 % Passiva und Eigenkapital Verschuldung (fällig innerhalb eines Jahres: jeweils 2.356 Euro, 1.704 Euro und 224.742 Euro) 484.872 (45.855) -9 % Zahlbar an European Capital Financial Services (Guernsey) Limited 1.351 88 7 % Derivatgeschäfte zum Verkehrswert 3.283 20.989 UB Sonstiges 5.458 31.695 UB Summe Verbindlichkeiten 494.964 6.917 1 % Eigenkapital: Grundkapital 224.475 - 0 % Nicht zugeteilte Einnahmen aus Veräusserungen 1.064.903 13.815 1 % Unrealisierte Wertberichtigungen von Fremdwährung (netto) (98.147) (11.932) -12 % Unrealisierte Nettowertminderungen von Investitionen (562.155) (4.223) -1 % Summe Eigenkapital 629.076 (2.340) 0 % Summe Passiva und Eigenkapital 1.124.040 4.577 0 % UB = unbedeutend

EUROPEAN CAPITAL LIMITED KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Sechs Monate und Gesamtjahr zum 31. Dezember 2011 und 2010 (Beträge in Tausend) (ungeprüft) Sechs Monate zum Sechs Monate zum 31. Dezember 31. Dezember 2011 gegenüber 2011 2010 2010 Euro Euro Euro % BETRIEBSERGEBNIS: Zins- und Dividendenerträge 39.484 62.215 (22.731) -37 % Gebühren und sonstige Erträge 407 921 (514) -56 % Gesamtbetriebsergebnis: 39.891 63.136 (23.245) -37 % BETRIEBSAUFWAND: Zinsen 13.584 17.728 (4.144) -23 % Verwaltungsgebühr 11.686 8.101 3.585 44 % Gemein- und Verwaltungskosten 1.015 3.006 (1.991) -66 % Restrukturierungskosten Konzern - (162) 162 100 % Summe Betriebsaufwand 26.285 28.673 (2.388) -8 % BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN 13.606 34.463 (20.857) -61 % Steuerrückstellungen (44) (67) 23 34 % NETTOBETRIEBSGEWINN 13.562 34.396 (20.834) -61 % Realisierter Nettoverlust aus Schuldentilgung - - - UB Realisierter Nettoverlust aus Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen (13.208) (60.071) 46.863 78 % Währungsumrechnung (9.335) 5.756 (15.091) -262 % Derivatgeschäfte (289) (180) (109) -61 % Realisierter Nettoverlust aus Investitionen gesamt (22.832) (54.495) 31.663 58 % REALISIERTER NETTOGEWINN (-VERLUST) (9.270) (20.099) 10.829 54 % Unrealisierte Nettowertsteigerungen (-wertverluste) von Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen (101.955) 93.393 (195.348) -209 % Währungsumrechnung 23.294 (29.377) 52.671 179 % Derivatgeschäfte (164) 1.252 (1.416) -113 % Unrealisierte Nettowertsteigerungen (-wertverluste) von Investitionen gesamt (78.825) 65.268 (144.093) -221 % NETTOSTEIGERUNG (-MINDERUNG) DES NETTOVERÖGENS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT ("NETTOERTRÄGE") (88.095) 45.169 (133.264) -295 % UB = unbedeutend

Gesamtjahr zum Gesamtjahr zum 31. Dezember 31. Dezember 2011 2010 2011 gegenüber 2010 Euro Euro Euro % BETRIEBSERGEBNIS: Zins- und Dividendenerträge 105.724 118.457 (12.733) -11 % Gebühren und sonstige Erträge 915 1.385 (470) -34 % Gesamtbetriebsergebnis: 106.639 119.842 (13.203) -11 % BETRIEBSAUFWAND: Zinsen 26.471 46.492 (20.021) -43 % Verwaltungsgebühr 22.666 17.313 5.353 31 % Gemein- und Verwaltungskosten 4.718 6.370 (1.652) -26 % Restrukturierungskosten Konzern - 1.858 (1.858) -100 % Summe Betriebsaufwand 53.855 72.033 (18.178) -25 % BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN 52.784 47.809 4.975 10 % Steuerrückstellungen (88) (146) 58 40 % NETTOBETRIEBSGEWINN 52.696 47.663 5.033 11 % Realisierter Nettoverlust aus Schuldentilgung (8.240) - (8.240) 100 % Realisierter Nettoverlust aus Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen (28.826) (52.225) 23.399 45 % Währungsumrechnung (5.307) 22.786 (28.093) -123 % Derivatgeschäfte 3.492 (435) 3.927 UB Realisierter Nettoverlust aus Investitionen gesamt (30.641) (29.874) (767) -3 % REALISIERTER NETTOGEWINN (-VERLUST) 13.815 17.789 (3.974) -22 % Unrealisierte Nettowertsteigerungen (-wertverluste) von Investitionen Investitionen von Portfoliounternehmen (3.624) 89.354 (92.978) -104 % Währungsumrechnung (11.932) (4.965) (6.967) -140 % Derivatgeschäfte (599) 2.400 (2.999) -125 % Unrealisierte Nettowertsteigerungen (-wertverluste) von Investitionen gesamt (16.155) 86.789 (102.944) -119 % NETTOSTEIGERUNG (-MINDERUNG) DES NETTOVERÖGENS AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT ("NETTOERTRÄGE") (2.340) 104.578 (106.918) -102 % UB = unbedeutend

EUROPEAN CAPITAL LIMITED SONSTIGE FINANZINFORMATIONEN Sechs Monate zum 31. Dezember 2011, 30. Juni 2011 und 31. Dezember 2010 (Beträge in Tausend) Sechs Monate zum Sechs Monate zum 31. Dezember 31. Dezember 30. Juni 2011 gegenüber 2011 2011 30. Juni 2011 Euro Euro Euro % Neue Investitionen: Nachrangige Schuldverschreibungen 212 - 212 100 % Wandelschuldverschreibungen 223 6.300 (6.077) -96 % Vorzugskapital - 10.053 (10.053) -100 % Kernkapital 2.874 - 2.874 100 % Gesamt 3.309 16.353 (13.044) -80 % Zusatzfinanzierung für Übernahmen 297 - 297 100 % Zusatzfinanzierung für Rekapitalisierungen 3.012 16.353 (13.341) -82 % Gesamt 3.309 16.353 (13.044) -80 % Veräusserungen: Kapitalvorauszahlungen 47.688 75.824 (28.136) -37 % Geleistete Zahlungen für aufgelaufene Zinsen und Dividenden in Form zusätzlicher Anteile und Emissionsdisagio (OID) 14.338 17.614 (3.276) -19 % Verkauf von Beteiligungen 1.293 - 1.293 100 % Verkauf von Darlehen 15.992 21.046 (5.054) -24 % Gesamt 79.311 114.484 (35.173) -31 % Wertsteigerung, Wertminderung, Erträge und Verluste: Realisierte Bruttoerträge 419 - 419 100 % Realisierte Bruttoverluste (13.627) (15.618) 1.991 13 % Nettoerträge (-verluste) im Portfolio (13.208) (15.618) 2.410 15 % Fremdwährung (9.335) 4.028 (13.363) -332 % Derivatgeschäfte (289) 3.781 (4.070) -108 % Schuldentilgung - (8.240) 8.240 100 % Realisierte Nettoverluste (22.832) (16.049) (6.783) -42 % Unrealisierte Bruttowertsteigerungen von Portfolioinvestitionen 40.142 133.965 (93.823) -70 % Unrealisierte Bruttowertminderungen von Portfolioinvestitionen (158.510) (53.870) (104.640) -194 % Umkehrung der unrealisierten Wertsteigerungen (Wertminderungen) aus vorhergehenden Zeiträumen nach erfolgter Realisierung 16.413 18.236 (1.823) -10 % Unrealisierte Nettowertminderungen von Portfolioinvestitionen (101.955) 98.331 (200.286) -204 % Fremdwährung 23.294 (35.226) 58.520 166 % Derivatgeschäfte (164) (435) 271 62 % Unrealisierte Nettowertminderungen von Investitionen (78.825) 62.670 (141.495) -226 % Erträge, Verluste, Wertsteigerung und Wertminderung (netto) (101.657) 46.621 (148.278) -318 % Sonstige Finanzdaten: Nettovermögenswert 626.736 714.831 (88.095) -12 % Finanzverbindlichkeiten 439.017 429.685 9.332 2 % Anlagendeckungsgrad 243 % 266 % Verschuldungsgrad 0,7 x 0,6 x Kreditqualität: Gewichteter Durchschnitt des effektiven Zinssatzes aus Fremdkapitalinvestitionen 6,5 % 8,9 % -2,4 % -27 % Zinslos gestellte Kredite zum Anschaffungswert 244.947 199.985 44.962 22 % Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert 39.940 65.190 (25.250) -39 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Anschaffungswert am gesamten Kreditbestand 23,0 % 17,3 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Verkehrswert am gesamten Kreditbestand 5,6 % 7,8 % Eigenkapitalrendite: Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität des Nettobetriebsgewinns zum Anschaffungswert innerhalb der vergangenen zwölf Monate 4,2 % 5,8 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der realisierten Erträge zum Anschaffungswert innerhalb der vergangenen zwölf Monate 1,1 % 0,2 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der Erträge innerhalb der vergangenen zwölf Monate -0,4 % 20,4 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität des Nettobetriebsgewinns zum Anschaffungswert im laufenden Halbjahr, umgerechnet auf Jahresbasis 2,2 % 6,2 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der realisierten Erträge zum Anschaffungswert im laufenden Halbjahr, umgerechnet auf Jahresbasis -1,5 % 3,6 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der Erträge im laufenden Halbjahr, umgerechnet auf Jahresbasis -26,2 % 25,2 % UB = unbedeutend

Sechs Monate zum 31. 31. Dezember 2011 Dezember gegenüber 2010 31. Dezember 2010 Euro Euro % Neue Investitionen: Nachrangige Schuldverschreibungen - 212 100 % Wandelschuldverschreibungen - 223 100 % Vorzugskapital 555 (555) -100 % Kernkapital 1.000 1.874 187 % Gesamt 1.555 1.754 113 % Zusatzfinanzierung für Übernahmen - 297 100 % Zusatzfinanzierung für Rekapitalisierungen 1.555 1.457 94 % Gesamt 1.555 1.754 113 % Veräusserungen: Kapitalvorauszahlungen 90.888 (43.200) -48 % Geleistete Zahlungen für aufgelaufene Zinsen und Dividenden in Form zusätzlicher Anteile und Emissionsdisagio (OID) 23.814 (9.476) -40 % Verkauf von Beteiligungen 17.138 (15.845) -92 % Verkauf von Darlehen 1.558 14.434 UB Gesamt 133.398 (54.087) -41 % Wertsteigerung, Wertminderung, Erträge und Verluste: Realisierte Bruttoerträge 7.677 (7.258) -95 % Realisierte Bruttoverluste (67.749) 54.122 80 % Nettoerträge (-verluste) im Portfolio (60.072) 46.864 78 % Fremdwährung 5.756 (15.091) -262 % Derivatgeschäfte (179) (110) -61 % Schuldentilgung - - 100 % Realisierte Nettoverluste (54.495) 31.663 58 % Unrealisierte Bruttowertsteigerungen von Portfolioinvestitionen 95.928 (55.786) -58 % Unrealisierte Bruttowertminderungen von Portfolioinvestitionen (63.491) (95.019) -150 % Umkehrung der unrealisierten Wertsteigerungen (Wertminderungen) aus vorhergehenden Zeiträumen nach erfolgter Realisierung 60.957 (44.544) -73 % Unrealisierte Nettowertminderungen von Portfolioinvestitionen 93.394 (195.349) -209 % Fremdwährung (29.377) 52.671 179 % Derivatgeschäfte 1.252 (1.416) -113 % Unrealisierte Nettowertminderungen von Investitionen 65.269 (144.094) -221 % Erträge, Verluste, Wertsteigerung und Wertminderung (netto) 10.774 (112.431) -1044 % Sonstige Finanzdaten: Nettovermögenswert 629.076 (2.340) 0 % Finanzverbindlichkeiten 484.872 (45.855) -9 % Anlagendeckungsgrad 230 % Verschuldungsgrad 0,8 x Kreditqualität: Gewichteter Durchschnitt des effektiven Zinssatzes aus Fremdkapitalinvestitionen 8,8 % -2,3 % -25,9 % Zinslos gestellte Kredite zum Anschaffungswert 300.669 (55.722) -19 % Zinslos gestellte Kredite zum Verkehrswert 77.180 (37.240) -48 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Anschaffungswert am gesamten Kreditbestand 23,8 % Prozentanteil zinslos gestellter Kredite zum Verkehrswert am gesamten Kreditbestand 8,9 % Eigenkapitalrendite: Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität des Nettobetriebsgewinns zum Anschaffungswert innerhalb der vergangenen zwölf Monate 3,7 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der realisierten Erträge zum Anschaffungswert innerhalb der vergangenen zwölf Monate 1,4 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der Erträge innerhalb der vergangenen zwölf Monate 18,0 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität des Nettobetriebsgewinns zum Anschaffungswert im laufenden Halbjahr, umgerechnet auf Jahresbasis 5,4 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der realisierten Erträge zum Anschaffungswert im laufenden Halbjahr, umgerechnet auf Jahresbasis -3,2 % Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität der Erträge im laufenden Halbjahr, umgerechnet auf Jahresbasis 15,1 % UB = unbedeutend

EUROPEAN CAPITAL LIMITED INFORMATIONEN ZUM KONSTANT GEHALTENEN POOL Portfoliostatistik zu Investitionen, die in den folgenden Jahren getätigt wurden (alle Beträge in Tausend Euro, sofern nicht anders angegeben) Portfoliostatistik (1)(15) 2005 2006 2007 2008 Summe Interner Zinsfuss aller Investitionen zum Verkehrswert (2) (14) 11,7 % 5,1 % (2,3) % 2,0 % 1,7 % Interner Zinsfuss aller abgetretenen Investitionen zum Verkehrswert (3) (14) 14,4 % 8,3 % (0,5) % (0,5) % 5,6 % Interner Zinsfuss aller Eigenkapitalanlagen zum Verkehrswert (2) (4) (5) (14) 4,9 % 8,5 % (16,1) % (60,1) % (1,4) % Interner Zinsfuss aller abgetretenen Eigenkapitalanlagen (3) (4) (5) (14) 21,1 % 18,8 % (45,1) % 0,0 % (16,4) % Interner Zinsfuss aller One Stop Buyout(R)-Investitionen zum Verkehrswert (2) (14) (24,7) % 10,0 % (21,6) % (1,0) % Interner Zinsfuss aller laufenden One Stop Buyout(R)-Investitionen zum Verkehrswert (2) (14) (27,8) % 7,6 % (10,0) % 2,3 % Interner Zinsfuss aller abgetretenen One Stop Buyout(R)-Investitionen (3) (14) 6,9 % 16,9 % (100,0) % (22,5) % Getätigte Investitionen (14) 240.673 1.236.637 1.511.315 333.927 3.322.552 Ausgliederungen und Vorauszahlungen für getätigte Investitionen gesamt (14) 223.645 899.917 643.314 83.041 1.849.917 Zinsen, Dividenden und gesammelte Gebühren gesamt (14) 81.216 179.371 307.136 72.244 639.967 Realisierter Nettogesamtgewinn (-gesamtverlust) aus Investitionen 11.750 (55.611) (65.397) (27.797) (137.055) Aktuelle Investitionskosten 17.111 405.847 877.308 254.925 1.555.191 Aktuelle Investitionskosten zum Verkehrswert 539 304.438 457.237 211.393 973.607 Prozentanteil der aktuellen Investitionskosten zum Verkehrswert an Gesamtinvestitionen zum zum Verkehrswert 0,1 % 31,3 % 47,0 % 21,7 % 100,0 % Unrealisierte Nettowertminderungen (16) (16.550) (58.184) (391.345) (61.496) (527.575) Zinslose Kredite zum Anschaffungswert 9.212 13.860 210.323 11.552 244.947 Zinslose Kredite zum Verkehrswert - 2.127 31.435 6.378 39.940 Eigenkapitalzins zum Verkehrswert (4) 257 167.832 78.035 1.826,00 247.950 Verhältnis der Verschuldung zum bereinigten EBITDA (4) (7) (8) (9) (12) 5,6 4,1 6,1 5,3 5,3 Zinsdeckung (4) (9) (12) 0,0 5,8 6,2 3,2 5,4 Schuldendeckungsquote (4) (9) (12) 0,0 3,0 5,0 2,2 3,8 Durschnittliches Alter der Unternehmen (4) (12) 20 63 46 39 50 Beteiligungshöhe in Prozent (verwässert) (4) (13) 0,2 % 61,9 % 13,5 % 0,3 % 25,8 % Durchschnittserlös (4) (10) (12) 733.870 261.365 251.552 199.837 243.670 Durchschnittliches bereinigtes EBITDA (4) (7) (12) 134.266 32.112 45.383 37.802 39.635 Gesamterlöse (4) (10) 1.202.092 5.850.669 13.271.151 1.325.965 21.649.877 Bereinigtes EBITDA gesamt (4) (7) 205.301 626.848 2.318.982 241.752 3.392.883 Prozentanteil erstrangiger Darlehen (4) (9) (11) 0,0 % 25,4 % 35,5 % 0,0 % 25,2 % Prozentanteil Darlehen mit Pfandrecht (4) (9) (11) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2005-2008 Portfoliounternehmen Statische mit Pools Mehrheitsbeteiligung ("MOPC") (6) Summe Anzahl MOPC 8 Gesamterlöse (10) 633.966 Bruttogewinn gesamt (10) 320.068 Bereinigtes EBITDA gesamt (7) 83.988 Kapitalaufwand gesamt (10) 12.284 Gesamtinvestitionen von European Capital in MOPC zum Verkehrswert 294.035 Höhe der MOPC-Beteiligungen von European Capital in Prozent (verwässert) (13) 74,6 % Barmittel gesamt 64.377 Summe Aktiva 752.800 Verschuldung gesamt 504.680 Schulden an Drittparteien zum Anschaffungswert gesamt 368.323 Eigenkapital zum Verkehrswert gesamt 256.754

(1) Die statische Pool-Klassifizierung basiert auf dem Jahr, in dem die Investition erstmalig vorgenommen wurde. Darauf folgende zusätzliche Investitionen sind im statischen Pool-Jahr der Erstinvestition enthalten. Von 2009 bis 2011 kamen keine neuen Investitionen hinzu. (2) Eine Ausgliederung der Investitionen zum Verkehrswert nach US-GAAP wird vorausgesetzt. (3) Enthält alle vollständig ausgegliederten Beteiligungen an bestehenden Portfoliounternehmen. (4) Investitionen in strukturierte Produkte werden nicht berücksichtigt. (5) Eigenkapitalinvestitionen, die sich aus Umschuldungsmassnahmen sowie aus Optionsscheinen erklären, die auf der Emission von Schuldtiteln beruhen, werden nicht berücksichtigt. (6) Investitionen in Portfoliounternehmen mit Mehrheitsbeteiligung ("MOPC") beziehen sich auf Beteiligungen, bei denen European Capital bzw. dessen angeschlossene Unternehmen einen Anteil von 50 % oder mehr auf voll verwässerter Basis besitzen bzw. mit einer Beteiligung von mehr als 50 % im Vorstand des Portfoliounternehmens vertreten sind. (7) Das bereinigte EBITDA kann bestimmte Anpassungen des gemeldeten EBITDA eines Portfoliounternehmens beinhalten. Dies betrifft nicht wiederkehrende, ungewöhnliche oder seltene Posten bzw. sonstige Pro-Forma-Posten oder Ereignisse, mittels derer die laufenden Erträge normalisiert werden. Käufer könnten dies bei veränderten Beteiligungsverhältnissen in Betracht ziehen. Diese naturgemäss sehr subjektiven Anpassungen können äusserst umfangreich sein. Das für Portfoliounternehmen gemeldete EBITDA bezieht sich auf die vergangenen zwölf Monate bzw. je nach Fall auf Prognosen der kommenden zwölf Monate oder auf Hochrechnungen der aktuellen Ergebnisse auf Jahresbasis. (8) Für Portfoliounternehmen mit bereinigten EBITDA-Nominalbeträgen wird der maximale Verschuldungsgrad des Portfoliounternehmens auf das 15-fache des EBITDA beschränkt. (9) Investitionen, die ausschliesslich auf Eigenkapital beruhen, werden nicht berücksichtigt. (10) Verkäufe innerhalb der letzten zwölf Monate bzw. je nach Fall Prognosen der kommenden zwölf Monate. (11) Als prozentualer Anteil am Gesamtschuldenstand aus Investitionen. (12) Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Verkehrswerts. (13) Gewichteter Durchschnitt auf Basis des Verkehrswerts von Eigenkapitalbeteiligungen. (14) Nicht auf Euro lautende Beträge werden zum jeweiligen Wechselkurs am Tag der ursprünglichen Investition erfasst. (15) Nicht auf Euro lautende Bilanzposten werden mit Ausnahme der unter (14) angegebenen Beträge zum jeweiligen Wechselkurs am ursprünglichen Bilanzstichtag berücksichtigt. (16) Bei Wertsteigerungen (Wertminderungen) der in der Bilanz erfassten Beteiligungen wird die Neubewertung von Wechselkursen nicht berücksichtigt.

WICHTIGE BEKANNTMACHUNGEN

NAV

Alle der hier aufgeführten oder zitierten bewertungstechnischen Informationen bezüglich der Portfoliounternehmen von European Capital wurden seitens des Vorstands von European Capital in Treu und Glauben zusammengestellt. Dies erfolgte auf Grundlage vergangener Verfahrensweisen und dient dem Zweck, die Meldepflicht entsprechend gültiger Gesetzgebung einzuhalten.

Vorausschauende Aussagen

Dieses Dokument kann "vorausschauende Aussagen" enthalten. Vorausschauende Aussagen unterliegen naturgemäss Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten stehen mit Faktoren in Zusammenhang, die sich der unmittelbaren Kontrolle von European Capital entziehen und nicht präzise eingeschätzt werden können. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt des Abschlusses von Transaktionen, Veränderungen der Zinssätze, die Verfügbarkeit von Transaktionen, Veränderungen der regionalen, nationalen bzw. internationalen Wirtschaftsbedingungen sowie Veränderungen der Bedingungen innerhalb von Branchen, in die European Capital investiert hat. Daher können tatsächliche Ergebnisse und Resultate erheblich von implizit oder explizit in diesen vorausschauenden Aussagen vorweggenommenen Ergebnissen und Resultaten abweichen.

Die oben aufgeführten Leistungsdaten geben Auskunft über vergangene Leistungen von European Capital. Leistungen aus der Vergangenheit enthalten keinerlei Garantien für zukünftige Ergebnisse. Die Investitionsrendite und der Nutzwert von Investitionen in European Capital werden aller Voraussicht nach Schwankungen unterliegen. Darüber hinaus können die aktuellen Leistungen von European Capital niedriger oder höher als die aufgeführten Leistungsdaten ausfallen.

Bewertungsgrundlage

Diese Zwischenmitteilung der Geschäftsleitung wurde vorbereitet, um für zusätzliche Informationstransparenz in Bezug auf European Capital zu sorgen. Sie sollte daher nicht als Entscheidungsgrundlage für andere Zwecke herangezogen werden. Bestimmte Finanzinformationen in dieser Zwischenmitteilung der Geschäftsleitung beruhen auf ungeprüften Geschäftskonten. Nichts in diesem Dokument ist als Gewinnschätzung gedacht und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL

European Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit in Eigenkapital, Mezzanine-Finanzierungen und erstrangige Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1,0 Mrd. Euro verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital"). Geleitet wird das Unternehmen von European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" bzw. der "Investment Manager"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Der Investmentmanager verfügt über Niederlassungen in London und Paris. Zum 31. Dezember 2011 beschäftigte der Investmentmanager 5 Investmentteams mit 20 Investmentprofis sowie 26 Kundendienstmitarbeiter. European Capital und seine angeschlossenen Unternehmen befassen sich mit erstrangigen sowie Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten in Höhe von 5 Millionen bis 40 Millionen Euro oder Pfund-Sterling sowie mit One Stop Buyouts(R) von bis zu 100 Millionen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.EuropeanCapital.com.

INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL

American Capital ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft und ein globaler Vermögensverwalter. American Capital zeichnet, verwaltet und beschafft Investitionen in mittelständisches Eigenkapital, Fremdfinanzierungen, Immobilien und strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über den Geschäftsbereich Vermögensverwaltung des Unternehmens. American Capital wurde 1986 gegründet. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte im Umfang von 68 Mrd. USD und betreibt sieben Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa. American Capital und seine angeschlossenen Unternehmen befassen sich mit Investitionsgelegenheiten von bis zu 300 Mio. USD. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.AmericanCapital.com.

Kontakt: European Capital Financial Services Limited +44-207-539-7000 Ira Wagner, Präsident Juan Carlos Morales Cortes, Geschäftsleiter Richard Smith, Finanzleiter