Neues Volksblatt: "Anerkennung" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 26. März 2012

Linz (OTS) - Vor 100 Jahren wurde der Islam in Österreich

offiziell als Religion anerkannt. Viel ist in diesen 100 Jahren passiert: Mittlerweile gibt es in Österreich rund 600.000 Muslime, er ist die zweitgrößte Religionsgemeinschaft zwischen Neusiedler- und Bodensee. Anfang Juni 2009 waren 40 Prozent der Garde des Österreichischen Bundesheeres Muslime.

Und trotz offizieller fehlt noch einiges an Anerkennung. Denn manche Parteien führen noch immer Wahlkämpfe mit Moschee-Schießspielen und Islamfeindlichen Comics. Außerdem gibt es auch noch immer Islam-Gruppierungen, die Probleme haben, den Staat und seine Gesetze anzuerkennen - Stichwort Zwangsheirat. Diese fehlende Anerkennungsbereitschaft kann auch dazu führen, dass sich Menschen radikalisieren. Das ist der Nährboden, auf dem Terror wachsen kann -wie das Beispiel in Toulouse zeigt, aber auch die Morde der Zwickauer-Nazi-Zelle.

Daher braucht es die beidseitige Anerkennung, daher ist Integration so wichtig. Und ein erster Schritt ist sicher das von Integrationsstaatssekretät Kurz initiierte Dialogforum Islam. Oder der Wunsch, dass in den Moscheen auf Deutsch gepredigt wird. Damit hätten es auch Nicht-Muslims leichter, sich in Moscheen zu informieren. Vielleicht könnte der Islam sogar bei der nächsten "langen Nacht der Kirchen" mitmachen.

