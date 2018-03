"KURIER"-Umfrage zur Transparenz: 87 Prozent für Offenlegung von Parteispenden

Von ÖVP-Vorschlag zu "Moral-Kodex" erwarten sich nur 11 Prozent eine Verbesserung der politischen Moral.

Wien (OTS) - Eine OGM-Erhebung für die KURIER zeigt: Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ist dafür, endlich Transparenz in die Parteifinanzen zu bringen. 87 Prozent der Befragten wollen, dass Parteien und ihre Vorfeldorganisationen alle Spenden ab einer Höhe von 7000 Euro offenlegen - von Privatpersonen und von Unternehmen. Nur neun Prozent sagen, eine solche Regelung ginge zu weit. Die Zustimmung zieht sich durch alle Parteilager. Ähnlich eindeutig sei die Stimmung in allen Lagern sonst nur in Fragen wie der Ablehnung der Atomenergie, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Dem von ÖVP-Chef Michael Spindelegger geforderten "Moral-Kodex" wird von den 502 Befragten keine Wirkung zugetraut: 83 Prozent sind überzeugt, dass ein solcher Kodex die Moral nicht verbessern würde; nur 11 Prozent glauben daran. Sogar unter den Anhängern der ÖVP glaubt die Mehrheit nicht an einen positiven Effekt (56 zu 44 Prozent).

