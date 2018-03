Moser: Trotz Sparpaket verschleudert Regierung Milliarden durch sinnlose Infrastrukturprojekte

Grüne fordern Autobahn-Baustopp und Verbesserungen für Zug-Pendlerinnen

Wien (OTS) - "Infrastrukturministerin Doris Bures drückt beim Autobahnbau weiter ungebremst aufs Verschwendungs-Pedal und spart beim Ausbau wichtiger Pendlerstrecken!", kritisiert Gabriela Moser, Verkehrssprecherin der Grünen. Statt endlich die Verschwendungsbremse zu ziehen, fließen weiterhin Milliarden in sinnlose Großprojekte, wie Linzer Westring und Brennerbasistunnel, etc. Die Menschen dagegen brauchen in Zeiten steigender Benzinpreise günstige und attraktive Öffis und nicht Milliardenlöcher zu Lasten des Budgets und zu Gunsten der Baulobby. Aber Parteispenden dirigieren anscheinend auch die Infrastruktur!

