Walser zu Diskussion über Lehrerfortbildung: Die Saboteure sind unterwegs!

Grüne fordern Offenlegung des Gesamtkonzepts für ein neues Lehrerdienstrecht

Wien (OTS) - Vom Bekanntwerden von Details über die Dienstrechtsverhandlungen für Lehrkräfte, zeigt sich Harald Walser, Bildungssprecher der Grünen, nicht überrascht: "Die Saboteure sind schon wieder unterwegs." Für ihn stellt sich nur die Frage, wer die Verhandlungen torpedieren will: "Ist es die Betonfraktion in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst oder sind es einzelne reformunwillige Beamte im Unterrichtsministerium?"

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, lässt sich sachlich wenig gegen die heute aufgetauchte Forderung von Unterrichtsministerin Claudia Schmied und Finanzministerin Maria Fekter einwenden, die Fortbildung müsse künftig verstärkt in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. "Veränderungen der jetzigen Regelungen können erfolgreich aber nur im Rahmen eines Gesamtkonzepts verhandelt werden. Dazu gehören bessere Arbeitsbedingungen und akzeptable Arbeitsplätze an den Schulen, höhere Anfangsgehälter, die Entlastung von Lehrkräften durch PsychologInnen, SozialarbeiterInnen etc. bis hin zu einer neuen Regelung über Arbeitszeit und Fortbildung."

Solange Schmied aber auf Verhandlungen im stillen Kämmerlein setzt, werden die Verhandlungen jeweils nach Lust und Laune durch einzelne GewerkschafterInnen oder Beamte mit gezielten Indiskretionen über Details sabotiert: "Lehrkräfte und die Öffentlichkeit haben ein Recht darauf, endlich das Gesamtkonzept zu sehen. Damit vermeiden wir unsachliche Diskussionen über Details", so der Grüne Bildungssprecher.

