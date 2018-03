NÖAAB-FCG Hemm: Rote Führung entscheidet über Bewertungsergebnisse und Mitarbeiter hinweg

Was war heute für eine Besprechung?

St. Pölten (OTS/nab ) - "Die Dreistigkeit, in der die SPÖ-Führung in Kammer und Stadt über die Bewertungsergebnisse und die Mitarbeiteranliegen hinweg entscheidet, ist beispiellos. Zum einen ist laut AKNÖ-interner Studie der Standort Campus am Park gegenüber dem Schlachthof besser bewertet. Zum anderen bevorzugen auch die Mitarbeiter den Campus - auch das hält die Studie eindeutig fest. Wir fordern in jedem Fall auch eine Mitarbeiterbefragung. Zu hinterfragen ist, welche Besprechung aller Fraktionen heute stattgefunden haben soll, die NÖAAB-FCG-Fraktion war jedenfalls nicht dabei und auch nicht eingeladen. Was war das für eine Besprechung?" reagiert AKNÖ-Vizepräsident Franz Hemm auf eine heute versendete FSG-Aussendung.

