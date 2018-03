OCCUPY NEW YORK FRANKFURT - Eine Bewegung die keine sein dürfte

Das vorliegende Buch setzt sich kritisch mit der Occupy-Bewegung auseinander und nimmt den politischen Protest ernst. In Form einer Gegenüberstellung der Verhältnisse in New York und Frankfurt am Main geht das Buch in künstlerischer Hinsicht auf die Besonderheiten der Occupy-Bewegung ein.

Der Text-Bildband "Occupy - Eine Bewegung die keine sein dürfte" trägt dazu bei, dass die Bilder - und somit die Bewegung - Bestand haben werden.

Begleitet werden die ausdruckstarken Fotografien von Texten unterschiedlicher Autoren verschiedenster Provenienz - örtlich wie politisch - was eine nahezu umfassende Betrachtung dieser neuen Protestbewegung ermöglicht, deren weitere Entwicklung und Auswirkungen auf Gesellschaft und Politik noch nicht abzusehen sind.

Die Fotografen

Ashkan Sahihi ist ein Fotograf iranischer Herkunft. Er lebt und arbeitet seit mehr als 20 Jahren in New York City. International bekannt wurde er durch Foto-Serien wie "Drugs", "Scream" oder "Cum". Seine Werke werden in international führenden Museen ausgestellt, u.a. im MoMA in New York. "Ashkan Sahihi is a brilliant, deeply sympathetic photographer, a man with an eye for the invisible truths that lurk behind the human face and the courage to give himself to his subjects as fully as they give their selves to him." Paul Auster

Bernd Kammerer ist seit seiner Geburt Frankfurt am Main treu geblieben. Seine Karriere begann als klassischer Reporter, ehe er sich mehr und mehr der journalistischen Fotografie zuwandte. Er arbeitet für alle führenden Tageszeitungen und internationalen Journale. Seine Bilder waren Titelstorys beim TIME Magazine, Stern und Spiegel.

In der Frankfurter Galerie Art Virus Ltd. findet zurzeit parallel zu dem Buch eine entsprechende Fotoausstellung statt Occupy Wall Street - New York-Frankfurt a.M. bis 15.04.2012.

Ashkan Sahihi, Bernd Kammerer

"OCCUPY NEW YORK FRANKFURT - Eine Bewegung die keine sein dürfte", Michele Sciurba (Hg.)Art Virus Ltd. Fotografien von Ashkan Sahihi, New York; Bernd Kammerer, Frankfurt, Texte von Eduard Erne, Naeem Mohaieemen, Jens Prewo, Jürgen Roth, Jan Seghers, Stefanie Wenner, Cornel West, Matthias Zimmer

Preis 19,90 Euro, 25,00 Dollar

ISBN: 978-3-943758-70-2 Fester Einband, ca. 96 Seiten, ca. 60 Abbildungen, Format 21 x 21 cm, Texte deutsch/englisch, Edition Faust im B3 Verlag

