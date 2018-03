Anfrage von BZÖ-Petzner zeigt: Fast 80 Milliarden Haftungen der Länder und Gemeinden!

Petzner: "Tickende Finanzbombe und grob fahrlässige Hochrisikio-Finanzpolitik" - Haftungsobergrenzen per Gesetz gefordert

Wien (OTS) - Laut Beantwortung des Finanzministeriums einer parlamentarischen Anfrage des stellvertretenden BZÖ-Klubobmannes Abg. Stefan Petzner sitzen Österreichs Bundesländer und Gemeinden auf einem unvorstellbaren Berg an Haftungen mit einem Volumen von insgesamt fast 80 Milliarden Euro! Petzner spricht in diesem Zusammenhang von einer "tickenden Finanzbombe" und einer "grob fahrlässigen Hochrisikio-Finanzpolitik der Länder und Gemeinden" und fordert daher umgehend die Einführung von Haftungsbeschränkungen und Haftungsobergrenzen per Gesetz.

Eigentlicher Anlass für die parlamentarische Anfrage war, so Petzner, Fekters Vergleich von Kärnten mit Griechenland. Petzner dazu: "Ja, Kärnten hat hohe Haftungen. Worum es mir aber ging, war zu zeigen, dass nicht nur Kärnten, sondern alle Bundesländer und auch die Gemeinden Haftungen mit einem gefährlich großen Volumen eingegangen sind." So würden die Zahlen zeigen, dass im Verhältnis zur Einwohnerzahl nicht Kärnten, sondern das Bundesland Vorarlberg mit über sieben Milliarden Euro die meisten Haftungen habe. Besorgniserregend seien auch die - im Vergleich - weit überhöhten Haftungen der steirischen Gemeinden mit insgesamt über 1,4 Milliarden Euro. Und nicht zuletzt falle auch das Ausmaß der Haftungen des Landes Niederösterreich und der niederösterreichischen Gemeinden negativ auf, würden sich diese doch gemeinsam auf fast 13 Milliarden Euro belaufen.

Betreffend die Haftungen für Banken führt Petzner weiter aus, dass nicht nur Kärnten Haftungen für seine Hypo-Landesbank eingegangen sei, sondern fast alle Bundesländer auf Milliarden-Haftungen für ihre Banken sitzen würden. Als Beispiel nennt Petzner die Stadt Wien, die laut Rechnungsabschluss 2010 auf eine Summe von rund 9,6 Milliarden Euro Haftungen für die Bank Austria (bzw. UniCredit) komme. Finanzministerin Fekter relativiere in ihrer Anfragebeantwortung die Milliarden-Haftungen der Stadt Wien für die Bank Austria aber, indem sie darauf verweise, dass es sich dabei um Ausfallsbürgschaften bei Zahlungsunfähigkeit infolge von Insolvenz handle. "Was Fekter aber nicht dazu sagt ist, dass genau das gleiche Argument auch auf Kärnten zutrifft. Denn auch bei den Hypo-Haftungen Kärntens handelt es sich um risikoärmere Ausfallsbürgschaften!" In die Praxis umgesetzt bedeute dies in Sachen Hypo, dass die Haftungen des Landes Kärnten erst dann schlagend geworden wären, wenn der deutsche Hypo-Mehrheitseigentümer, die BayernLB, in die Insolvenz geschlittert wäre. "Nun weiß aber jeder, dass der Eintritt dieses Szenarios de facto ausgeschlossen werden kann. Und genau deswegen halte ich die Hypo-Verstaatlichung bis heute für einen Fehler. Sie wäre nicht nötig gewesen und hat nur bewirkt, dass der österreichische Steuerzahler für die Misswirtschaft einer deutschen Bank zahlen muss, während die für die Pleite verantwortliche BayernLB finanziell besonders günstig und glimpflich davon kommt."

Dennoch, so der stellvertretende BZÖ-Klubobmann abschließend, wolle er nicht verhehlen, dass auch Kärnten und dort vor allem die FPK-Regierung Erklärungsbedarf habe: "Aus den im Rahmen der Anfragebeantwortung vom Finanzministerium übermittelten Unterlagen geht hervor, dass das Land Kärnten auch hohe Millionen-Haftungen bei der insolventen Kommunalkredit und sogar der Meinl-Bank eingegangen ist. Die FPK wird zu erklären haben, warum so vorgegangen wurde und es wird auch über die möglichen Risken Auskunft gegeben werden müssen."

Die konkreten Zahlen der Haftungen der einzelnen Bundesländer und Gemeinden sind laut Anfragebeantwortung auf Basis der Rechnungsabschlussdaten 2010 in Mio. Euro:

Haftungen der Länder (mit Wien):

Burgenland: 3.465,3

Kärnten: 20.869,4

Niederösterreich: 11.944,5

Oberösterreich: 5.511,6

Salzburg: 1.375,6

Steiermark: 5.099,1

Tirol: 8.013,7

Vorarlberg : 7.141,5

Wien: 9.987,3

Summe: 73.408,1 (davon für Kreditinstitute: 58.935,0)

Haftungen der Gemeinden:

Burgenland: 184,5

Kärnten: 496,1

Niederösterreich: 871,7

Oberösterreich: 872,9

Salzburg: 411,6

Steiermark: 1.440,7

Tirol: 493,2

Vorarlberg: 348,5

Summe: 5.119,3

(Hinweis: Die gesamte Anfragebeantwortung mit allen Unterlagen und weiteren Detailzahlen finden Sie auf der Homepage des Parlaments)

