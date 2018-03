ARBÖ: Jetzt auf Sommerreifen umsteigen

Lange Wartezeiten zur Montage bleiben so aus - Bei warmen Temperaturen den besseren Grip

Wien (OTS) - Die gesetzliche Winterausrüstungspflicht dauert zwar bis 15. April, diese ist aber nur situativ, berichtet der ARBÖ. "Wer jetzt auf Sommerreifen umsteigt ist obendrein auf der sicheren Seite, da bei Temperaturen ab sieben Grad plus, der Bremsweg mit Sommerreifen kürzer ist", so der Technische Koordinator des ARBÖ, Erich Groiss.

Wie der ARBÖ in Erfahrung brachte machen sich die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer einen Termin zum Reifenumstecken erst ab Montag, den 16. April aus. "In den kommenden Tagen bekommt man daher eher einen Termin", so Groiss. Das Wetter zeigt obendrein einmal mehr, dass es sich nicht an Gesetze hält: Viele Leute wissen nicht, dass Winterreifen in der Zeit von 1. November bis 15. April auch nur bei winterlichen Fahrbedingungen montiert sein müssen. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen an die 20 Grad sind Sommerreifen in Mode, ist man beim ARBÖ überzeugt.

Für all jene, die vor dem Kauf neuer Sommerreifen stehen, gibt der ARBÖ mit seinem Sommerreifentest eine Hilfe bei der Kaufentscheidung:

Auf www.arboe.at/sommerreifentest stehen die Testergebnisse im Detail zum Download bereit.

