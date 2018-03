ORF SPORT + mit Live-Fußball FC Lustenau 1907 - SC Austria Lustenau und den Staatsmeisterschaften in den Lateintänzen

Am 26. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights von ORF SPORT + am Montag, dem

26. März 2012, sind die Live-Übertragung des Erste-Liga-Spitzenspiels FC Lustenau 1907 gegen SC Austria Lustenau, die Höhepunkte der Staatsmeisterschaften im Tanzen (Latein), Folge 5 des Volvo Ocean Race und Funsport.

Segeln: Volvo Ocean Race, Folge 5 - 4. Etappe: Sanya - Auckland (17.15 bis 18.20 Uhr)

In einem elfteiligen Magazin zeigt ORF SPORT + die Höhepunkte des Volvo Ocean Race 2011/12. Folge 5 bietet einen Rückblick auf die vierte Etappe, die von Sanya nach Auckland führte. Das Groupama Sailing Team holte sich einen dramatischen Sieg. Auch ein Loch im Bug konnte das französische Team kurz vor dem Ziel in Auckland nicht stoppen.

Das Volvo Ocean Race ist das härteste Segel-Event der Welt. Die Elite des Segelsports ist acht Monate lang in vier Ozeanen und auf fünf Kontinenten unterwegs. Das Rennen bringt die Teilnehmer damit an ihr körperliches Limit. Die legendäre Segelregatta startete im Oktober 2011 im spanischen Hafen Alicante und endet im Juli 2012 in Galway, Irland. Am Weg von Spanien nach Irland passieren die Schiffe Kapstadt (Südafrika), Abu Dhabi, Sanya (China), Auckland (Neuseeland), Itajaí (Brasilien), Miami (USA), Lissabon (Portugal) und Lorient (Frankreich).

Live: Fußball Erste Liga: FC Lustenau 1907 - SC Austria Lustenau (18.20 bis 20.30 Uhr)

Austria Lustenau geht als großer Favorit in das Stadtderby gegen den FC. Die Austria hat noch immer Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Der FC hingegen kämpft um den Klassenerhalt.

Kommentator in Lustenau ist Bruno Schratzer.

In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Trainingsbericht über Tischtennis-Ass Werner Schlager.

Tanzen: Highlights von den Staatsmeisterschaften Latein (20.30 bis 22.00 Uhr)

ORF SPORT + zeigt die Höhepunkte der Staatsmeisterschaften in den Lateintänzen in Bad Vöslau. In der Klasse Latein A ging der Sieg an Christoph Holczik und Noemi Erdös (UTSS Raika Gänserndorf, Niederösterreich) vor Marcel Sallinger und Kristina Haselbauer (TSC blau-grün Wien) sowie Martin Kulhanek und Eva Fus (HSV Sektion Tanz, Wien). Zufar Zaripov und Anna Ludwig-Themodourova (HSV Sektion Tanz, Wien) heißen die Sieger in der Klasse Latein S. Platz zwei holten sich Sergiy Georgiyev und Olena Khablenko (ATSC Imperial Wien) vor Barna Sztojan und Jaroslava Huber (HSV Sektion Tanz, Wien). Thema ist auch der alljährlich verliehene Minnerl-Sandner-Gedächtnispokal. Mit historischem Filmmaterial aus dem ORF-Archiv wird die tänzerische Geschichte der sechsfachen Österreichischen Staatsmeister Gerhard & Minnerl Sandner nachgezeichnet. Von 1955 bis 1962 errangen sie unter anderem vier Weltmeistertitel, waren Süd-Europameister, Mittel-Europameister und im Finale aller Europameisterschaften.

Funsport mit Snowboard & Freeski (22.00 bis 23.15 Uhr)

ORF SPORT + zeigt im "Funsport-Magazin" das Beste aus der Snowboard-und Freeski-Szene.

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

