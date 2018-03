ORF-III-Schwerpunkt Judentum mit jüdischen Traditionen, koscheren Kochkünsten und den Wurzeln des Judentums

Ab 26. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Montag, dem 26. März 2012, einen umfangreichen Schwerpunkt zum Judentum mit Dokumentationen, Porträts und Interviews zur jüdischen Geschichte sowie dem jüdischen Leben in Österreich.

ORF-III-Schwerpunkt Judentum

Den Anfang macht um 20.15 Uhr Ruth Beckermanns Dokumentation "Zorros Bar Mizwa" über die Bedeutung jüdischer Traditionen. Sie begleitet vier Heranwachsende bei den Vorbereitungen auf ihre Bar Mizwa bzw. Bat Mizwa. Dem Judentum aus kulinarischer Sicht nähert sich ORF III ab 21.50 Uhr. Zubereitet wird ein traditionelles ostjüdisches Festmahl, bevor sich Starkoch Wini Brugger auf kulinarische Spurensuche durch Israel begibt und "Biblische Genüsse" in Erfahrung bringt. Das konfliktfreie Zusammenleben zwischen Juden und Muslimen auf der tunesischen Ferieninsel Djerba, bevor es im April vor zehn Jahren zur Explosion eines Tankwagens vor der Synagoge La Ghriba kam, thematisiert ORF III Kultur und Information um 23.05 Uhr.

Fortsetzung findet der umfassende ORF-III-Schwerpunkt zum Judentum am Montag, dem 2. April 2012, mit Gabrielle Antosiewicz' Dokumentarfilm "Matchmaker" über die Suche nach dem richtigen Partner fürs Leben. ORF III zeigt die jüdische Regisseurin gemeinsam mit jüdischen Männern beim Backen traditioneller Schabbatzöpfe. Einblicke in das jüdische Liebesleben und sechs gebackene Brote sind das Ergebnis. Den Spuren historischer Figuren, die Zeugen wichtiger Ereignisse der jüdischen Geschichte waren, folgt ORF III in der mehrteiligen Dokumentationsreihe "Die Juden - Geschichte eines Volkes". Stigmatisierung, jüdische Ghettos, Zionismus und Antisemitismus stehen dabei im Mittelpunkt. Flucht und Vertreibung und die Suche nach einer neuen Heimat prägen die Geschichte des jüdischen Volkes bis in die Gegenwart.

Montag, 26. März

Doku.Zeit: "Zorros Bar Mizwa" (20.15 Uhr)

Sharon, Tom, Moishy und Sophie: Vier jüdische Teenager, denen der Übergang ins Erwachsenendasein bevorsteht. Mit dreizehn Jahren gilt ein jüdischer Bub als volljährig, ein Mädchen bereits im Alter von zwölf Jahren. Traditionelle Zeremonien markieren diesen besonderen Lebensabschnitt und gelten als Aufnahme in die religiöse Gemeinschaft. Ab diesem Zeitpunkt sind die Jugendlichen für die Beachtung und Einhaltung der jüdischen Gebote verantwortlich. Sie haben das Alter für Rechenschaft und Verantwortlichkeit erreicht. Das bietet eine gute Gelegenheit für ein großes Fest mit Familie und Freunden: die Bar Mizwa für einen Mann bzw. die Bat Mizwa für eine Frau. Als Experte für Videos von derartigen Feiern ist Filmemacher André Wanne bei den meisten Zeremonien dieser Art in Wien dabei. Seine Clips erfreuen sich im Kreise der Verwandten großer Beliebtheit.

Ruth Beckermanns Dokumentation "Zorros Bar Mizwa" begleitet die vier Jugendlichen bei den Vorbereitungen auf ihre Zeremonie, blickt André Wanne bei seiner Arbeit über die Schulter, wirft einen kritisch-ironischen Blick auf jüdische Traditionen und zeigt die Bedeutung von Initiationsritualen.

DokuMente: "Gefillte Fisch und Baba Ganusch - eine jüdische Kochshow" (21.50 Uhr)

In Helene Maimanns Dokumentation kochen Judith Müller und ihre Mutter Helene Doft die bekanntesten Gerichte der osteuropäischen jüdischen Küche. Am Speiseplan stehen ein gesulzter Karpfen, eine Hühnersuppe und eine Art Kartoffelauflauf ebenso wie Wiener Schnitzel, natürlich vom Kalb. Denn Schwein gilt im Judentum als besonders unkoscher. Warum, verrät Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg. Er spricht über Essensregeln und erzählt dabei den einen oder anderen Witz. Während Chaya Molcho eine rein vegetarische levantinisch-israelische Mahlzeit zubereitet, bestehend aus Baba Ganusch, einem Melanzanigericht, Hummus, einem Kichererbsengericht, Schakschuka, einem Gemüse-Eiergericht und Fatusch-Salat, verrät ihr Mann Samy Molcho, warum er Vegetarier ist und die Juden praktisch keinen Alkohol trinken.

DokuMente: "Biblische Genüsse" (22.30 Uhr)

Kulinarisch geht es auch im Anschluss weiter, wenn sich der Tiroler Starkoch Wini Brugger von den fruchtbaren Golan-Bergen über das Tote Meer bis hin zur Wüste Negev, von Jerusalem über Betlehem nach Jaffa und Tel Aviv auf Spurensuche nach biblischen Genüssen begibt. Jahrtausende alte Traditionen der jüdischen und arabischen Küche machen vor allem eines deutlich: die gemeinsamen Wurzeln der Kulturen. Beim Essen scheinen sich Juden und Araber einig zu sein.

DokuMente: "La Ghriba - Die Wundertätige" (23.05 Uhr)

Auf der tunesischen Ferieninsel Djerba steht eine der ältesten und bedeutendsten Synagogen des arabischen Raums. Bis zum 11. April 2002 gestaltete sich das dortige Zusammenleben zwischen der jüdischen und muslimischen Bevölkerung weitgehend reibungslos. Die Explosion eines mit Flüssiggas beladenen Tankwagens vor der Synagoge La Ghriba änderte jedoch alles. Neben unzähligen Schwerverletzten kamen 16 Menschen ums Leben. Konnte es das Attentat radikaler Islamisten gewesen sein? Die Spuren der Attentäter führten nach Deutschland. Der zeitweise auf Djerba lebende österreichische Regisseur Wolfgang Lesowsky zeigt in seiner Dokumentation ein Bild aus besseren Tagen:

Als Juden und Muslime noch konfliktfrei miteinander lebten und La Ghriba als Symbol für das friedliche Miteinander zweier Religionsgemeinschaften galt.

Montag, 2. April

Doku.Zeit: "Matchmaker - Auf der Suche nach dem koscheren Mann" (20.15 Uhr)

Jüdin sucht Juden, Heirat erwünscht. ORF III Kultur und Information zeigt die jüdische Regisseurin Gabrielle Antosiewicz bei der Suche nach dem Partner fürs Leben. Die Auswahl ist nicht gerade groß. Um die Sache noch schwieriger zu machen, lädt sie drei Kandidaten ein, um gemeinsam mit ihr traditionelle Sabbat-Brote zu backen. Während der Ofen läuft, bekommt die Filmemacherin offene Einblicke in das jüdische Liebesleben, von Internet-Verkupplungsseiten über koschere Liebesgeschichten bis zum Geheimnis unter der Frauenperücke. Am Ende liegen sechs gebackene Brote auf dem Küchentisch.

DokuMente: "Seid fruchtbar und vermehret euch" (21.30 Uhr)

Zehn Kinder sind in ultraorthodoxen jüdischen Familien nichts Ungewöhnliches. Das biblische Gebot "Seid fruchtbar und vermehret euch" wird im Judentum sehr ernst genommen und zur Maxime ehelicher Partnerschaft erhoben. Mit den Belastungen, die das Familienleben mit sich bringen, müssen in erster Linie die Frauen zurechtkommen. Wie verkraften sie die zahlreichen Schwangerschaften? Wie begegnen sie den Herausforderungen einer ständig wachsenden Kinderschar? Wie gestaltet sich ihr Leben als Hausfrau, Ehefrau und Mutter? Die israelischen Filmemacher Shosh Shlam und Marek Rozenbaum werfen einen kritischen Blick auf das ultraorthodoxe Judentum und dessen Frauenbild. Porträtiert werden vier jüdische Frauen, von denen nur eine das auferlegte Gebot infrage stellt. Nach der Geburt ihres vierten Kindes hat sie bei ihrem Rabbiner die Erlaubnis eingeholt, künftig Verhütungsmittel verwenden zu dürfen.

DokuMente: "Kol Ishah - Der Rabbi ist eine Frau" (22.25 Uhr)

Einblicke in das moderne Judentum gewährt ORF III mit Hannah Heers Film über vier Frauen, die in New York, Los Angeles, Frankfurt am Main und Amsterdam als Rabbinerinnen tätig sind. "Kol Ishah - Der Rabbi ist eine Frau" thematisiert Entstehung und Anliegen der jüdischen Frauenbewegung sowie die Schwierigkeiten, mit denen Rabbinerinnen bis heute zu kämpfen haben. Wie auch im Christentum entspringt die traditionelle jüdische Sicht der Stellung der Frauen einer patriarchalischen Kultur biblischer Zeiten. Damals wurde die Frau als Eigentum des Mannes angesehen, deren Pflicht es war, Kinder zu gebären, sie zu erziehen und ihrem Mann beizustehen. Auch in der Religionsausübung sind Frauen den Männern bis heute nicht gleichgestellt. Welche Entfaltungsmöglichkeiten Frauen innerhalb der Gemeinde erhalten, hängt allerdings häufig davon ab, welcher Strömung des Judentums sich Frauen zugehörig fühlen. Während im orthodoxen Judentum Frauen nach wie vor nicht das Amt der Rabbinerin einnehmen dürfen, werden Frauen im Reform-Judentum seit mittlerweile 40 Jahren als Rabbiner ordiniert.

Freitag, 6. April 2012

Aus dem Rahmen: "Jüdisches Museum" (22.00 Uhr)

Auf Spurensuche durch die jüdische Geschichte begibt sich ORF-III-Moderator Karl Hohenlohe am Karfreitag. Bei seinem Besuch im Jüdischen Museum der Stadt Wien bekommt er Einblicke in die jüdische Religion, erfährt mehr über jüdische Traditionen und Feiertage, begibt sich auf einen virtuellen Spaziergang durch das jüdische Wien im Mittelalter und landet in der jüdischen Gegenwart. In Gesprächen mit der Direktorin des Museums Dr. Danielle Spera, dem Chefkurator Dr. Werner Hanak-Lettner und der Kuratorin Dr. Gabriele Kohlbauer-Fritz erfährt der ORF-III-Kulturexperte Interessantes über die Wurzeln sowie das gegenwärtige soziale Leben der Wiener Juden.

Montag, 9. April 2012

DokuMente: "Das Kreuz" (21.40 Uhr)

Am Ostermontag thematisiert ORF III Kultur und Information mit der Dokumentation "Das Kreuz" die Parallelen zwischen Christentum und Judentum. Das jüdische Pessach- und das christliche Osterfest liegen zeitlich sehr nahe beieinander. Starke Verbindungen zwischen diesen beiden Festen gibt es auch theologisch: Ostern sowie Pessach sind Feste der Befreiung und der Erlösung. Wird im jüdischen Pessach vor allem an den Auszug der Israeliten aus Ägypten gedacht, ist für Christen Ostern das Fest der Auferstehung Jesu.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at