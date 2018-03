China Sunergy, China Electric Equipment Group und DuPont China Holdings geben strategische Zusammenarbeit bekannt

Nanking, China (ots/PRNewswire) -

CSUN baut Zugang zu hochwertigen Materialien in der FV-Industrie aus

China Sunergy Co., Ltd. ("China Sunergy" oder das "Unternehmen"), ein auf Solarzellen und -module spezialisierter Hersteller, freut sich bekannt geben zu können, dass das Unternehmen, gemeinsam mit China Electric Equipment Group ("CEEG"), und DuPont China Holdings (DuPont) eine Absichtserklärung über die strategische Zusammenarbeit bei Fotovoltaik- (Solar-) Technologien und Materialien, Netztransformatoren , Isolierungen und Verbundstoffen für Flugzeuge für eine Dauer von drei Jahren unterzeichnet haben.

DuPont ist seit 1802 für die weltweite Vermarktung von Forschung und Engineering der Spitzenklasse in der Form von hochwertigen Produkten und Materialien sowie für seine umfassenden, innovativen Fähigkeiten bekannt. Diese strategische Zusammenarbeit zwischen den Parteien schliesst Fotovoltaik und Netztransformatoren aber auch Isolierungen und Verbundstoffe für Flugzeuge ein. Man erwartet, dass die strategische Zusammenarbeit dazu beitragen wird, die Produktqualität zu verbessern, die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen zu bereichern sowie neue Märkte zu erschliessen.

Die strategische Zusammenarbeit bietet allen drei Unternehmen langfristig Vorteile. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat China Sunergy zugesagt, das Volumen der von DuPont bezogenen Fotovoltaikmaterialien zu erhöhen, einschliesslich DuPont(TM) Solamet(R) Leitpasten für Fotovoltaik [http://www2.dupont.com/Photovoltaics/en_US/products_services/metallization/solamet.html?src=pr_ceeg_2_solamet] , die in Solarzellen zur Steigerung der Zelleffizienz eingesetzt werden, und auf DuPont(TM) Tedlar(R) Polyvinyl Fluoride Film [http://www2.dupont.com/Photovoltaics/en_US/products_services/backsheet/tedlarPVF.html?src=pr_ceeg_2_tedlar] basierende Rückseitenfolie zum Schutz vonSolarmodulen. Man hofft, dass diese Zusammenarbeit die Entwicklung neuer und verbesserter Technologien unterstützen sowie die Produktqualität fördern wird, um dadurch die Effizienz weiter zu steigern und die Systemkosten insgesamt zu reduzieren, damit die Netzparität schneller erreicht wird.

"Die Zusammenarbeit mit unseren lokalen Partnern und die Beschäftigung mit der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern, ist enorm wichtig für die nachhaltige Entwicklung Chinas", erklärt Tony Su, President von DuPont Greater China. "Diese Absichtserklärung baut die strategische Partnerschaft zwischen DuPont, CEEG und China Sunergy aus, wovon nicht nur die Parteien selbst langfristig profitieren, sondern auch die lokale Industrie und die Gemeinschaft. DuPont China hat sich verpflichtet, die überzeugenden technologischen Fähigkeiten des gesamten Unternehmens einzusetzen und das schnelle Wachstum unserer Partner zu unterstützen."

Mr. Tingxing Lu, der Chairman von China Sunergy und CEEG, fügt hinzu: "CEEG arbeitet bereits seit über 15 Jahren in Form einer strategischen Geschäftsbeziehung mit DuPont zusammen. Ich freue mich, dass sich diese Zusammenarbeit nun auch auf China Sunergy ausdehnt. DuPont ist eines der weltweit führenden, herausragenden Unternehmen und diese strategische Zusammenarbeit wird China Sunergy bei der weiteren Verbesserung seiner Technologie, der Zuverlässigkeit seiner Produkte und der Zufriedenheit seiner Kunden helfen. Mr. Stephen Cai, der CEO von China Sunergy', und CTO Dr. Jianhua Zhao blicken der Stärkung dieser Allianz und der Suche nach Innovationsmöglichkeiten, gemeinsam mit DuPont, mit grossem Interesse entgegen."

Über DuPont

Seit 1802 bietet DuPont den globalen Märkten Wissenschaft und Entwicklungen auf Weltklasseniveau in Form von Produkten, Materialien und Dienstleistungen. Das Unternehmen ist überzeugt, dass es durch die Zusammenarbeit mit Kunden, Regierungen, NRO und Vordenkern Lösungen für globale Herausforderungen finden kann, wie z. B. die Bereitstellung ausreichender Nahrung für Menschen auf der ganzen Welt, die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und den Schutz von Leben und Umwelt. Weitere Informationen über DuPont und das Engagement für Inclusive Innovation finden Sie unter http://www.dupont.com

Über China Electric Equipment Group

CEEG (China Electric Equipment Group), mit dem Firmensitz in Nanking, wurde 1990, gegründet und baut auf den Kernwerten "Weitblick, Innovation und Verantwortung" auf. Das Unternehmen sieht seine Verantwortung in der "Bereitstellung von Energie für die ganze Welt" und ist bereits seit über zwanzig Jahren als Erzeuger in den vier Hauptsegmenten Netztransformatoren, Solarindustrie, Leistungselektronik und Wabenmaterial tätig. CEEG hat 15 Tochtergesellschaften, über 300 Verkaufs- und Servicenetze in China und vertreibt seine Produkte in 22 Ländern und Territorien der Welt. CEEG hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie z. B. "Top 500 China's Private Enterprises", "Chinese Well-known Trademark", "National Environmentally Friendly Enterprise", "National Innovative Enterprise" etc. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website: http://www.ceeg.cn

Über China Sunergy Co., Ltd.

China Sunergy Co., Ltd. ist ein Spezialhersteller von Solarzellen und modularen Produkten in China. China Sunergy stellt Solarzellen aus Siliziumscheiben her, wobei eine kristalline Silizium-Solarzellentechnologie zur direkten Umwandlung von Sonnenlicht in Elektrizität eingesetzt wird, ein Prozess, der als fotovoltaischer Effekt bekannt ist. Ausserdem baut das Unternehmen Solarzellen zu Solarmodulen zusammen. China Sunergy verkauft diese Solarprodukte an chinesische und ausländische Modulhersteller, Systemintegratoren und Solarstromanlagen für den Einsatz China und in vielen anderen Märkten. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.chinasunergy.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Meldung kann vorausschauende Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind vorausschauende Aussagen. Diese vorausschauenden Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Unternehmen und die Branche, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital aufzubringen, um die Aktivitäten des Unternehmens zu finanzieren; die Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und die Marktfähigkeit seiner Produkte; Rechtsstreitigkeiten und sonstige gerichtliche Verfahren, einschliesslich des endgültigen Ergebnisses aller Entscheidungen der ITC und des DOC über eingereichte Anträge; die konjunkturelle Abschwächung in China und anderswo und deren Auswirkung auf die operationelle Tätigkeit des Unternehmens; die Nachfrage nach den Produkten und die Verkaufspreise der Produkte des Unternehmens; den künftigen Handel mit den Stammaktien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, als Aktiengesellschaft tätig zu sein; die Zeitspanne, für welche die derzeitige Liquidität des Unternehmens zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit reicht; die Fähigkeit des Unternehmens, seine proprietären Informationen zu schützen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Volatilität der Betriebsergebnisse und die finanzielle Lage des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Führungspersonal sowie Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter anzuwerben und an sich zu binden; zukünftigen Mangel an oder die Verfügbarkeit von Rohstoffen; Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Preise aufgrund des Abschlusses langfristiger Vereinbarungen mit Rohstofflieferanten sowie andere Risiken, die in den, bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Unternehmensunterlagen detailliert aufgeführt wurden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung vorausschauender Aussagen, um spätere Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, oder zur Änderung der Erwartungen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Auch wenn das Unternehmen glaubt, dass die in diesen vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig herausstellen werden, und Anleger werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen könnten.

