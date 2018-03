Neues Volksblatt: "Gebühren" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 13. Dezember 2011

Linz (OTS) - Die Umfrage des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung, laut der sich 77 Prozent für die Wiedereinführung von Studiengebühren aussprechen, ist nicht die erste zu diesem Thema. Und diese Umfragen haben eines gemeinsam: eine große Mehrheit für Studiengebühren, jenseits der 70 Prozent.

Der hohe Grad der Zustimmung zeigt, dass das Thema bei den Bürgern nicht so ideologisch befrachtet ist wie in weiten Teilen der SPÖ. Die Menschen fragen sich einfach, warum die viel zitierten Millionäre für die universitäre Ausbildung ihrer Sprösslinge nichts zahlen müssen, während ein Arbeiterkind für eine Meisterausbildung ein paar tausend Euro zahlen muss.

Die Frage hat nichts mit Neid zu tun, sondern mit Gerechtigkeit. Mittlerweile kommt aber auch in der SPÖ schön langsam eine Debatte über sozial abgefederte Studiengebühren in Gang. Hat sich die Vernunft durchgesetzt - oder hat nur jemand den Finger nass gemacht und in den Wind gestreckt?

Wie auch immer. Hauptsach', man redet darüber. Denn eines ist klar:

Die Zustände an den Universitäten sind unzumutbar, zumindest in manchen Fächern. Daher Ja zu Studiengebühren - und Ja zu Verbesserungen. Denn klar ist auch: Nur kassieren, das kann nicht sein!

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at