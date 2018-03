EANS-News: Balda AG / Balda AG erhält Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

der im SDax der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Balda AG hat heute vorab per Fax ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Balda AG des Aktionärs Octavian Special Master Fund, L.P., New York, USA, gemäß § 122 Absatz 1 Aktiengesetz erhalten. Das Verlangen sieht als Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung Beschlussfassungen über die Abberufung der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Michael Naschke, Yu-Sheng Kai und Chun-Chen Chen mit Wirkung zum Ende der einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung und Beschlussfassungen über die Wahl der Herren René Charles Jäggi, Igor Kuzniar und Behdad Alizadeh als neue Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung zum Ende der einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung vor. Nach Eingang des Einberufungsverlangens im Original wird der Vorstand der Balda AG prüfen, ob dem Verlangen stattzugeben ist.

