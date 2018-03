EANS-Stimmrechte: Rheintex Verwaltungs AG (vormals Rheinische Textilfabriken AG, gegründet 1910) / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 01. Dez. 2011, 18:27 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Berlina AG für Anlagewerte Sitz: Berlin Staat: Deutschland

Veröffentlichung der Korrektur einer Mitteilung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 01.12.2011

Die Berlina AG für Anlagewerte (Berlin), Deutschland, hat uns in Korrektur ihrer Meldung vom 01.12.2011 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 09.12.2011 mitgeteilt, dass ihr Anteil an Stimmrechten an der Rheintex Verwaltungs AG (vormals Rheinische Textilfabriken AG, gegründet 1910), Berliner Str. 50, 14467 Potsdam (Verwaltungsanschrift: Vogelsangerstr. 104, 50823 Köln), am 01.12.2011 die Schwellen von 15% und 20% überschritten hat (§ 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG) und insgesamt 21,55% der Stimmrechte an der Gesellschaft beträgt. Dies entspricht 152.594 Stimmen von insgesamt 708.000 Stimmrechten.

09.12.2011

Rheintex Verwaltungs AG (vormals Rheinische Textilfabriken AG, gegründet 1910)

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Rheintex Verwaltungs AG (vormals Rheinische Textilfabriken AG, gegründet 1910) Berliner Str. 50 D-14467 Potsdam Telefon: +49 (0)221 411411 FAX: +49 (0)221 447448 Email: info @ rtf-ag.com WWW: http://www.rtf-ag.com Branche: Textil/Bekleidung ISIN: DE0007034001 Indizes: Börsen: Regulierter Markt: Düsseldorf Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Karl-Walter Freitag

Telefon:+49(0)221 411411