WirtschaftsBlatt Leitartikel : Aufstieg und Fall der großen Mächte von Hans-Jörg Bruckberger

Auch ein Haniel ist vor extremen Buchverlusten nicht gefeit

Wien (OTS) - In Krisenzeiten entstehen Imperien, andere gehen freilich zugrunde. Das gilt auch für die Wirtschaft. Wobei sich wirklich niemand seiner Sache zu sicher sein darf. Gerade eben gerät das Imperium der deutschen Familie Haniel ins Wanken. Diese hat über Jahrhunderte hinweg immensen Reichtum angehäuft. Was im Jahr 1756 als Lagerhaus für Tabak, Tee und Gewürze begann, entwickelte sich zu einer Holding, die heute rund 800 Firmen steuert, 27 Milliarden Euro umsetzt und fast 60.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit 1917 ist geregelt, dass ein Haniel als Angestellter bei Haniel nichts zu suchen hat, und das operative Geschäft überlässt die Familie vollständig angestellten Managern. Lange Zeit lief alles bestens; so gut, dass die rund 650 Mitglieder der Familie, die meist zurückgezogen leben und auch ganz anders heißen, in der Regel höchst vermögend sind.

Und jetzt das: Die Finanzmärkte spielen nicht mehr mit. Die beiden Schlüsselbeteiligungen des Haniel-Imperiums, Metro (siehe Seite 17) und Celesio, sind weit von ihrer Bestform entfernt und an der Börse geradezu ein Schatten ihrer selbst. 21,6 Milliarden Euro war allein Metro einmal (im Jahr 2007) wert, heute sind es keine zehn Milliarden Euro mehr. Und der Pharmagroßhändler Celesio wurde gar von 9,35 auf 2,2 Milliarden Euro Marktwert geprügelt. Die Familie hat somit Buchverluste in Milliardenhöhe erlitten.

Dass sie bei Metro just zum Höchstkurs aufgestockt hat, mag manch einem Kleinanleger, dem es ähnlich erging, ein Trost sein. Diverse europäische Staatschefs wie auch Steuerzahler wiederum können sich damit trösten, dass es in Sachen Bonitätsrating den Haniels kaum besser geht als den schuldengeplagten Staaten. Die Ratingagentur Moodys hat es glatt gewagt, der stolzen Industriellenfamilie ein "Ba1" - und somit den Status "Ramsch" - zu verpassen.

Die Haniel-Einkünfte reichen gerade aus, um Zinsen für die Anleihen zu bedienen, heißt es von der Ratingagentur. Und schon entsteht eine unschöne Abwärtsspirale. Die Familie gilt längst als zerstritten, Top-Manager werden fast am Fließband gefeuert, was Moodys als mangelnde Stabilität erst wieder negativ bewertet.

Die Vertreter des Clans, die im Hintergrund die strategischen Fäden ziehen, haben also alle Hände voll zu tun. Und die unangenehme Gewissheit im Hinterkopf, dass nichts ewig währt, selbst große Dynastien nicht. Zumindest sind sie kein Selbstläufer. Mehr Demut statt Hochmut ist das Gebot der Stunde. Und aus der Geschichte sollte man lernen.

Das WirtschaftsBlatt wird über die Feiertage einen Schwerpunkt setzen und Aufstieg und Fall von Wirtschaftsdynastien beleuchten.

