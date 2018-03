EANS-News: DEWB Beteiligung NOXXON schließt Phase I für SDF-1 Inhibitor NOX-A12 ab

Utl.: Vorstellung präklinischer Ergebnisse mit hämatologischen Tumormodellen auf der ASH-Konferenz

NOXXON Pharma AG, ein

biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier bei der Entwicklung der eigenen, patentierten neuen Wirkstoffklasse der Spiegelmere, gab heute den Abschluss der klinischen Phase I Studien mit Einzel- und Mehrfachdosierung seines SDF-1-Hemmers NOX A12 bekannt. In Studien der Phase I hatten sich NOX-A12-Einzeldosen bis zu 10,8 mg/kg und tägliche Dosen bis zu 2 mg/kg über fünf Tage bei freiwilligen gesunden Probanden als sicher und gut verträglich erwiesen. Es zeigte sich eine dosisabhängige Mobilisation weißer Blutkörperchen und CD34-positiver Zellen, wie präklinische Studien bereits vermuten ließen.

Die präklinischen Ergebnisse von NOX-A12 bei hämatologischen Krebserkrankungen werden in Vorträgen auf der jährlichen Konferenz der ASH (American Society of Hematology) vorgestellt, die vom 10. bis 13. Dezember 2011 in San Diego, USA, stattfindet. Mitglieder des Arzneimittelentwicklungsteams von NOXXON und Kollaborationspartner werden an der ASH-Konferenz teilnehmen und die Wirkweise sowie das klinische Potenzial dieses innovativen Arzneimittelkandidaten vorstellen.

Folgende drei Präsentationen über NOX-A12 werden auf der ASH-Konferenz vorgestellt:

• Vortrag am Montag, 12. Dezember, 19.15 Uhr; Sitzung 652; Raum 6A L-Stereoisomer RNA Oligonucleotide Anti-SDF-1 (NOX-A12) Disrupts the Interaction of Multiple Myeloma Cells with the Bone Marrow Milieu In Vivo, Leading to Enhanced Sensitivity to Bortezomib.

A. M. Roccaro, A. Sacco, P. Qaung, A. Azab, P. Maiso, F. Azab, Y. Zhang, G. C. Issa, Y. Liu, H. T. Ngo, A. Kruschinski, I. M. Ghobrial

• Poster-Präsentation am Sonntag, 11. Dezember, 18-20 Uhr; Sitzung 711; Poster II in Halle GH

Rapid and Efficient Mobilization of Murine Hematopoietic Stem and Progenitor Cells with NOX-A12, a New Spiegelmers-Based CXCR4/SDF-1(CXCL12) Antagonist M. Scheller, F. Schwoebel, D. Vossmeyer, A. Leutz

• Poster-Präsentation am Montag, 12. Dezember, 18-20 Uhr; Sitzung 641; Poster III in Halle GH

The Spiegelmer NOX-A12, a novel SDF-1 (CXCL12) inhibitor, and its effects on Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) cell migration.

J. Hoellenriegel, D. Zboralski, Z. Estrov, W. G. Wierda, M. Keating, A. Kruschinski, J. A. Burger

Basierend auf den überzeugenden präklinischen Ergebnissen bei hämatologischen und soliden Tumoren ist NOXXON überzeugt davon, dass NOX-A12 das nötige Potenzial für die Weiterentwicklung zu einer Therapie für verschiedene Anwendungen in der Onkologie hat. Nach Genehmigung durch die regulatorischen Behörden und die Ethikkommission ist der Beginn der ersten Phase IIa Studie mit NOX-A12 in der Indikation hämatologische Tumore für Anfang 2012 geplant.

Über NOXXON Pharma AG

NOXXON Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier bei der Entwicklung von Spiegelmeren, einer patentierten neuen Wirkstoffklasse. Spiegelmere stellen chemisch synthetisierte, nicht-immunogene Alternativen zu Antikörpern dar. NOXXON verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Spiegelmer®-Wirkstoffen im klinischen Entwicklungsstadium:

NOX-E36 inhibiert das entzündungsfördernde Chemokin MCP-1 (CCL2) und befindet sich derzeit in einer Phase Ib Studie zur Behandlung von Komplikationen des Typ-2-Diabetes wie Nephropathie. Eine Phase IIa Studie an Diabetikern mit eingeschränkter Nierenfunktion wird gerade vorbereitet.

NOX-A12 inhibiert SDF-1 (CXCL12), ein Chemokin, das die Metastasierung und Chemotherapieresistenz bei Krebs beeinflusst. Phase I wurde bereits abgeschlossen. Klinische Studien der Phase IIa für Anwendungen in der hämatologischen Onkologie sind beantragt.

NOX-H94 wirkt auf Hepcidin, einen zentralen Regulator des Eisenstoffwechsels und Vermittler des funktionellen Eisenmangels der Anämie bei chronischer Erkrankung. Es wird derzeit in einer umfassenden Phase I Studie mit gesteigerten Einzel- und Mehrfachdosierungen getestet.

Mit der Spiegelmer®-Technologie verfügt das Unternehmen über eine leistungsstarke und einzigartige Plattform für die Identifizierung neuer Wirkstoffkandidaten, von denen sich einige weitere bereits in präklinischen Untersuchungen befinden. NOXXON hat seinen Firmensitz in Berlin und ist ein gut finanziertes und etabliertes Biotechnologieunternehmen mit einem starken Konsortium internationaler Investoren, etwa 60 Mitarbeitern und einer erfahrenen Geschäftsleitung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.noxxon.com

Kontakt:

NOXXON Pharma AG College Hill Life Sciences Emmanuelle Delabre Dr. Robert Mayer T: +49-(0)30-726247100 T: +49-(0)89 57001806 edelabre@noxxon.com robert.mayer @ collegehill.com Hinweis für Redaktionen: Über NOX-A12

NOX-A12 bindet spezifisch an SDF-1 (stromal cell-derived factor-1) und wirkt als Antagonist. SDF-1 ist ein Chemokin, das verschiedene Zellen des Immunsystems sowie auch andere Zellen anlocken und aktivieren kann. SDF-1 bindet mit hoher Affinität an die Chemokinrezeptoren CXCR4 und CXCR7. Die Achse SDF-1/CXCR4/CXCR7 spielt eine Rolle bei der Stammzellmobilisierung, der Neubildung von Blutgefäßen, dem Tumorwachstum und bei der Metastasierung. Wird die Bindung von SDF-1 an seine Rezeptoren verhindert, werden Tumorzellen empfindlicher gegenüber Chemotherapeutika, und bei einigen soliden Tumoren wird invasives Wachstum und Metastasierung verhindert. Dies legt nahe, dass NOX A12 in Kombination mit einer Chemotherapie bei der Behandlung verschiedener Krebsarten von Nutzen sein könnte.

NOX-A12 zeigte eine vielversprechende Aktivität bei der Stammzellmobilisierung und in Modellen sowohl hämatologischer als auch solider Tumoren. Die Phase I Studien zeigten, dass NOX-A12 bis zu einer Einzeldosis von 10,8 mg/kg sowie bei täglichen Dosen von bis zu 2 mg/kg über fünf Tage sicher und gut verträglich war. Es kam zu einer dosisabhängigen Mobilisierung weißer Blutkörperchen und CD34-positiver Zellen, wie präklinische Studien bereits vermuten ließen.

NOXXON erhält Forschungszuschüsse im Rahmen des Programms "KMU-innovativ" des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) für die präklinische Entwicklung und die Erstanwendung von NOX-A12 am Menschen.

Weitere Informationen über die geplante klinische Studie an Patienten mit rezidivierender CLL sind unter ClinicalTrials.gov (ID: NCT01486797) verfügbar.

