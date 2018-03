Kadenbach: Durban bringt Fortschritte, Zeitplan jedoch zu weit gefasst

Jedes Jahr Zögern bei Klimaschutz hat verheerende Folgen

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach sieht im Kompromisspapier von Durban einen ersten Schritt in die richtige Richtung, um künftig auf globaler Ebene den Klimawandel zu bekämpfen. "Es ist gelungen, Staaten wie den USA, China oder Indien Zugeständnisse abzuringen. Ein Erfolg, der auch auf den Druck der EU zurückzuführen ist", betont Kadenbach, Mitglied im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments, am Montag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Zu kritisieren sei allerdings der auferlegte Zeitplan: So werde erst 2012 ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls ausgearbeitet werden, bis 2015 soll dann ein weiteres Abkommen folgen, dass auch die Nicht-Kyoto-Staaten umfasst. Letzteres soll jedoch erst 2020 in Kraft treten. ****

"Wir alle wissen, dass jedes Jahr Zögern beim Klimaschutz verheerende Auswirkungen hat: Für die Umwelt und auch für die Volkswirtschaften, die unter den Folgekosten zu leiden haben. Es stellt sich die Frage, ob es ausreicht, wenn in den Ländern mit den höchsten CO2-Ausstoß erst 2020 damit begonnen wird, ernsthafte Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen", so die SPÖ-Politikerin, die anmerkt, dass die angepeilte Begrenzung der Erderwärmung um zwei Grad so wohl nicht erreichbar sein werde.

Ebenso bedauerlich sei, dass im Bereich des Waldschutzes kein wesentlicher Fortschritt erreicht wurde. "Der tägliche Verlust von Waldflächen trägt zur Beschleunigung des Klimawandels bei. Es muss daher ambitionierte Maßnahmen geben, um den Schutz des Waldes sicherzustellen. Durban hat diesbezüglich keinen Erfolg gebracht", sagt Kadenbach. Sie fordert abschließend die Verantwortlichen in der Europäischen Union auf, weiterhin den Klimaschutz mit aller Konsequenz zu verfolgen. "Das Nachfolgeabkommen von Kyoto muss ein Erfolg werden. Nur wenn es gelingt, klare Ziele zu definieren, werden auch die anderen Staaten bereit sein, dem Beispiel zu folgen", bemerkt die Europaparlamentarierin abschließend. (Schluss) bj/mp

