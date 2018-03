Beitrag zur Solidarität mit Menschen mit Behinderung

LR Gögele überreichte Vorarlberger Chancenpreis 2011

Bregenz (OTS/VLK) - "Politik definiert sich nicht zuletzt darin,

wie wir mit Menschen, die Hilfe benötigen, umgehen. Wir wollen die sozialen Grundlagen auch in Zukunft so gestalten, dass bestmögliche Lebensbedingungen gewährleistet sind." Das sagte Landesrat Rainer Gögele bei der Überreichung des Vorarlberger Chancenpreises am Montag, 12. Dezember 2011 im Landhaus.

Im Mittelpunkt der Kampagne "Chancen leben! Ich bin dabei" stand heuer die UN-Behindertenrechtskonvention. Das Land Vorarlberg hat sich schon früh für die Rechte von Menschen mit Behinderung eingesetzt. "Bereits bei der Erarbeitung unseres Chancengesetzes, das 2006 in Kraft getreten ist, wurden wichtige Impulse der damals noch im Entstehen begriffenen UN-Behindertenrechtskonvention aufgegriffen", betonte Landesrat Gögele.

Im Rahmen des Bewerbes um den Vorarlberger Chancenpreis 2011 waren Statements gesucht, in denen Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung geschildert werden. Ziel des Bewerbes war es, das Thema Behinderung anzusprechen und Berührungsängste abzubauen. Von der regen Beteiligung waren selbst die Organisatoren überrascht. Insgesamt hatte die Jury 52 Einreichungen zu beurteilen.

Mehr zum Vorarlberger Chancenpreis auf www.vorarlberg.at/chancenleben

