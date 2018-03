LH Dörfler: Klares Nein zu Prammer-Idee, Bezirkshauptmannschaften einzusparen

BHs sind wichtige regionale Verwaltungs- und Servicestellen

Klagenfurt (OTS/LPD) - Für Landeshauptmann Gerhard Dörfler ist die heute, Montag, von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer angedachte Streichung von Bezirkshauptmannschaften ein klarer Angriff auf eine wichtige Verwaltungseinheit im ländlichen Raum. "Die Bezirkshauptmannschaften dienen als erste Anlaufstelle für die Bürger und haben sich in den letzten Jahren sehr gut zu einer Serviceeinrichtung in den Regionen entwickelt", reagiert der Landeshauptmann. Diese dienen dazu, die Grundversorgung insbesondere im ländlichen und oft auch in ohnehin benachteiligten wirtschaftlichen Gebieten aufrecht zu erhalten.

"Ich verwehre mich dagegen, den Bezirkshauptmannschaften einfach so den "Hahn" abdrehen zu wollen, nur weil man auf Bundesebene nicht bereit ist, selbst auf die Spar- und Reformbremse zu drücken", so Dörfler. Kärnten habe vorgezeigt, dass es trotz schwieriger Rahmenbedingungen möglich sei, Reformen umzusetzen und durch Verwaltungsreformen, Abteilungszusammenlegungen, Einsparungen beim Personal oder Pensionsreformen wichtige Kosten reduzierende Maßnahmen zu setzen.

"Bevor die Nationalratspräsidentin mit derartigen Aussagen Tausende Mitarbeiter in den Bezirkshauptmannschaften in ganz Österreich verunsichert, soll sie lieber den Verwaltungswasserkopf in Wien reduzieren und auf Bundesebene zur Tat schreiten", erklärt Dörfler. Nachdem die Bundesregierung bereits eine Schließungswelle bei Polizeiinspektionen und bei unzähligen Postämtern zu verantworten habe, soll nun mit dieser Maßnahme eine weitere Ausdünnung erfolgen, was wiederum einen Wegfall vieler Arbeitsplätze zur Folge hätte.

"Seitens des Bundeslandes Kärnten kommt ein klares Nein zu den Prammerschen Wegrationalisierungsplänen der Bezirkshauptmannschaften", stellt Dörfler klar. Zudem sei es bedauerlich, dass die Bundesregierung zuerst vor den Gewerkschaften im Zuge der Gehaltsverhandlungen in die Knie gegangen sei und nun die Nationalratspräsidentin eine Ausdünnung des ländlichen Raums als erste Sparmaßnahme ins Auge fasst. "Dieses Verhalten ist ein äußerst trauriges Schauspiel, das von den Länder so nicht akzeptiert werden wird", sagt Dörfler.

