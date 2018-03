IT-Service Management ermöglicht bis zu 40% Ersparnis

Vortrag im Rahmen des 55. Competence Circle in Wien

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 13. Dezember 2011 lädt die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) zum 55. Competence Circle, der Fachveranstaltung für alle IT-Interessierte, ein.

Dipl.-Wirt.-Inform. (FH) Philipp Küller (Hochschule Heilbronn, Deutschland) informiert in seinem Vortrag "IT-Service Management (ITSM) als Erfolgsfaktor für KMU" über die effektive Nutzung von IT-Services, die Einsparungen von bis zu 40% ermöglichen können.

Wann: 13. Dezember, 18 Uhr

Wo: Festsaal, Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien

Durch den Abend führt Mag. Dr. Johann Stockinger (OCG). Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Netzwerken bei einem Buffet.

IT-Verantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) stehen vor großen Herausforderungen: Sie müssen den Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Qualität der IT und der Berücksichtigung neuer IT-Trends sowie einem hohen Kostendruck und knappen Ressourcen gerecht werden. Da bleibt wenig Raum für Verbesserungen und die Entwicklung von Innovationen. Die effektive Nutzung von IT-Services bietet einen Weg aus dieser schwierigen Situation.

Dies erfordert jedoch ein Umdenken. Die IT agiert als interner Dienstleister und im Unterschied zum klassischen IT-Management steht dabei der Servicegedanke im Mittelpunkt.

Studien zeigen, dass sich durch den Einsatz von IT-Service Management (ITSM) Einsparungen von bis zu 40% realisieren lassen. Die frei gewordenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen können wiederum in die Entwicklung von Innovationen investiert werden.

Bestehende Rahmenprogramme jedoch, wie ITIL, sind für KMU zu komplex. Im Projekt INNOTRAIN-IT wurden vereinfachte Methoden entwickelt, die in kostenlosen Trainingskursen und web-basierten Trainingseinheiten IT-Service Management auf einfache Weise vermitteln. (Siehe: http://www.innotrain-it.eu).

Anmeldung

Elisabeth Waldbauer (OCG): elisabeth.waldbauer @ ocg.at

Veranstaltungsreihe

Die Österreichische Computer Gesellschaft hat mit dem Competence Circle eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die vor allem von Vertretern des mittleren und höheren IKT-Managements genutzt wird. "Herzstück" sind Fachvorträge; daneben ist die Möglichkeit der persönlichen Begegnung ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Competence Circles.

Veranstalter

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG): 1975 gegründet, ist sie eine unabhängige Non-Profit Organisation, die für Themen und Trends in der IT sensibilisiert. Sie fördert den Austausch zwischen IT-Wissenschaft und IT-Wirtschaft und ist seit mehr als 14 Jahren das führende Kompetenzzentrum für IT-Anwender in Österreich ist. www.ocg.at

Rückfragen & Kontakt:

Frau Mag. Christine Haas (OCG) steht Ihnen unter 01 512 02 35 - 51 oder per E-Mail unter christine.haas @ ocg.at gerne zur Verfügung.

URL www.ocg.at / www.ecdl.at / www.sophiatest.com