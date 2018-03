Jennifer Lopez wird das Gesicht für die 2011-Werbekampagne von TOUS

New York (ots/PRNewswire) - Um sich in ein weiltweit führendes Unternehmen zu wandeln, wird die in Barcelona sässige Schmuckmarke TOUS mit deren 2011 Frühlingskampagne und dem neuen Werbegesicht -- der weltweite Star, Jennifer Lopez - Personen aus aller Welt erreichen. Jennifer Lopez wurde für den Golden Globe nominiert, hat als Künstlerin den Platin-Status erreicht, ist die neue Moderatorin der erfolgreichen Serie AMERICAN IDOL, und ist ihren Zwillingen das Vorbild der Mutter -- vielleicht die bedeutenste aller ihrer Rollen. Die Fotos von Lopez werden von Ellen Von Unwerth mit lustigem und weiblichem Ansatz an die Frühjahrskollektion von Rosa Tous und ihrem Mann Salvador Tous aufgenommen.

"Wir sind hocherfreut Jennifer Lopez als Werbegesicht der Frühlingskampagne von TOUS zu haben", erklärt Rosa Tous. "Jennifer Lopez ist eine wunderschöne Frau, sie hat als Schauspielerin, Musikerin, und Tänzerin viel Talent, und hat den gemeinsammen starken Familiensinn unseres Familienunternehmens", so Salvador Tous, der ehrenamtliche TOUS-Präsident. "Wir sind überzeugt, dass Jennifer Lopez eine hervorragende Wortführerin sein wird, da sie als Person wirklich und endlos charismatisch ist -- eine grossartige Veranschaulichung unserer Marke."

"Dies ist mein Lieblingsbär. Ihr wisst ja, dass alle Frauen Diamanten lieben", erzählt Jennifer Lopez.

Als internationaler Star ist Jennifer Lopez als Schauspielerin, Entertainerin, Plattenkünstlerin, Fernseh- und Filmproduzentin, Modedesignerin, Entrepreneurin, und Philanthrop tätig. Lopez hat weltweit über 55 Millionen Platten verkauft und war in mehreren Filmen, die bei der Abendkasse an erster Stelle standen, wie zum Beispiel "Wedding Planner -Verliebt, verlobt, verplant" und "Das Schwiegermonster".

Dies ist ein besonderes Jahr in ihrer Karriere - Lopez wurde zur Moderatorin von AMERICAN IDOL, die Fernsehserie, die als Moloch in der zehnten Season ausgestrahlt wird. Lopez setzte Massstäbe für Celebrity-Branding von Perfümen, Bekleidungen, und Zubehör. Zusätzlich hat ihr Parfüm, Love and Glamour, 17 erfolgreiche Markteinführungen und hat insgesamt über US$1 Milliarden eingenommen.

TOUS wurde 1920 mit einem innovativen Konzept, sowie einen markanten Ansatz an traditionellen Spitzenschuck gegründet. Dieses Familienunternehmen wurde zur globalen Lifestyle-Marke mit Schmuck, Zubehör, Uhren und Parfümen. TOUS gibt es heutzutage in über 400 Geschäften, zum Beispiel in New York, Mexiko, und Tokio und in insgesamt 45 Ländern.

