TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Samstag, 12. März 2011, von Mario Zenhäusern: "Kraftwerke ja, aber dann in Tiroler Hand"

Der Kriterienkatalog zum Ausbau der Wasserkraft garantiert maximale Energie bei minimaler Naturzerstörung.

Innsbruck (OTS) - Ein Großteil der österreichischen und auch der Tiroler Bevölkerung spricht sich klar für den Ausbau der Wasserkraft aus. Die Krise in den Erdölländern Nordafrikas und im Nahen Osten verstärkt diese Tendenz. Kein Wunder angesichts steigender Treibstoff- und Heizölpreise. Je teurer der Rohstoff für die Energieerzeugung, umso lauter der Ruf nach alternativen Projekten. Und nach verstärkter Nutzung der Wasserkraft.

Allerdings schwebt die EU-Wasserrichtlinie wie ein Damoklesschwert über den Bemühungen Tirols, diesem Ruf gerecht zu werden. Ab 2015 darf jeder, gleich ob kleiner Tiroler Energieversorger oder europaweit agierender Stromkonzern, mitbieten im Kampf um die Tiroler Kraftwerksprojekte. Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass die heimische Wirtschaft da ins Hintertreffen geraten wird. Wenn aber in Tirol schon Kraftwerke gebaut werden müssen, dann wenigstens von Tiroler Unternehmen.

Stichhaltige Gründe für die Notwendigkeit einer Richtschnur für einen ökologisch wie ökonomisch sinnvollen Ausbau der Wasserkraft in Tirol kann es nicht geben. Der Kriterienkatalog, der dieser Tage ausverhandelt und unterzeichnet wird, ist nichts anderes. Klar lässt sich darüber streiten, ob der Naturschutz bzw. die Stromausbeute zu hoch oder zu niedrig bewertet werden, am Grundkonzept aber kann guten Gewissens niemand rütteln: maximale Energiegewinnung bei minimaler Naturzerstörung! Unterm Strich sollen 40 Prozent des Energiepotenzials genützt, aber nur 15 Prozent der Fließgewässer verbaut werden.

Wenn sich die politischen Parteien im Land mit Sozialpartnern, Gemeinden, Energieversorgern und Umweltverbänden auf den vorliegenden Entwurf einigen, ist das ein Vertrag für Generationen. Vor allem aber ist das der wahrscheinlich einzige Weg, den Zugriff der EU auf heimische Gewässer abzuwehren.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610