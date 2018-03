Der Blick auf das Sein (von Claudia Grabner)

Ausgabe 12. Mäzr 2011

Klagenfurt (OTS) - Das Jahrhundert-Erdbeben in Japan trifft die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt mit einer Wucht, die nicht nur ihr - der Hightech-Größe Japan - eines so erschütternd vor Augen führt: Das Ausgeliefertsein der Menschheit vor den Gewalten der Natur. Ganz plötzlich, mit einem Erdstoß, sind die Prioritäten verrückt, die Dimensionen verschoben, der Blick auf das Sein verändert: Wollten die Medien gestern vom Treffen der EU und ihrer Libyen-Strategie in großen Aufmachern berichten, wurde der Gipfel letztlich zum emotionslosen journalistischen Pflichtprogramm. Lästig wurde die journalistische Pflicht bei Österreichs innenpolitischen Dauerbrennern - die japanische Katastrophe dezimierte sie zur Randnotiz. Eine Katastrophe, deren Folgen nicht absehbar sind. Noch weiß man nicht, wie viele Tote zu beklagen sind. Noch weiß man nicht, ob die atomare Gefahr gebannt ist. Noch weiß man nicht, was das Unheil für die Weltwirtschaft bedeutet. Man befürchtet "nur": Nach dem Schrecken gehen wir samt und sonders zur Tagesordnung über - zum ganz normalen Wahnsinn, der unser Leben diktiert. So haben wir es auch bei der Wirtschaftskrise gehalten ...

