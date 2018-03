"Kleine Zeitung" Kommentar: "Erst Widerstand macht die Natur zum Killer" (von Frido Hütter)

Ausgabe vom 12.03.2011

Graz (OTS) - Eigentlich ist nichts passiert. Unter der

Oberfläche eines mittelgroßen Planeten sind Gesteinsschichten um ein paar Meter verrutscht. Und das in einer sehr kleinen Region dieses Planeten. An Land hat es ein wenig gerumpelt, im Meer hat sich eine kleine Welle aufgebaut, die man schon aus Flughöhe nicht mehr als solche erkennen könnte. Das Wasser ist ein paar hundert Meter ins Landesinnere geschwappt und dann ins Meer zurückgeronnen. Ach ja, ein paar Bäume sind geknickt, ihr Moder wird guter Dünger für den Nachwuchs sein. Und da und dort ist etwas Erde abgerutscht, die Flächen werden rasch wieder vergrasen.

Betrachtet man die Ereignisse in Japan im evolutionären Kontext, als geologisches Geschehen, tut man sich sehr schwer, eine Katastrophe auszumachen. Der entscheidende Faktor dafür ist der Mensch. Erst die Insignien seiner Existenz, die Häuser, die Boote, die Benzinlager, die Häfen, die Stromleitungen, die Autos, die Straßen, die Schienen etc. machen aus einer kleinen Welle einen todbringenden Tsunami.

So, wie ein begrenzter Flächenbrand für Wald und Steppe ein wahrer Vitaminstoß sein kann, so katastrophal wirkt sich dasselbe Geschehen im Zentrum einer Großstadt aus. Die an sich freundlich gestimmte Natur arbeitet sich erst an den Widerständen ab, die wir ihr entgegensetzen.

Dabei kennt sie wenig Ansehen von Technik oder Stand der Betroffenen. Natürlich fordern Flutwellen oder Beben in ärmlichen Gebieten vorderhand mehr Todesopfer, weil die Bausubstanz schneller kollabiert. Und dank fortgeschrittener Kommunikationsmedien erreichen allfällige Warnungen gut technisierte Betroffene früher.

Aber wenn man die Bilder aus Japan sieht, spürt man das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen ungezügelter Natur und sogenannter Zivilisation. Bildungsbürger mögen sich an Fontanes "Brück' am Tay" erinnert fühlen, dessen letzte Zeile lautet: Tand, Tand, ist das Gebilde von Menschenhand.

Gegen Naturgewalten dieser Art hilft gar nichts. Können Medien durch die emotionale Kraft der Bilder und Berichte manchmal Kriege verkürzen oder Hungersnöte lindern, bewirken die Szenen dieser bisher vermutlich bestgefilmten Katastrophe nichts. Sie bedienen allenfalls Schausucht und Angstlust.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass wir die Erde nicht im Griff haben. Wären da nicht die vielen Toten, die Verletzten, müsste man sagen: Na, Gott sei Dank nicht! Denn die Katastrophen, die der Mensch selbst auslösen kann und ausgelöst hat, übertreffen dieses Unheil bei weitem.****

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung, Redaktionssekretariat, Tel.: 0316/875-4032, 4033, 4035, 4047, redaktion @ kleinezeitung.at, http://www.kleinezeitung.at