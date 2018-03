EANS-Stimmrechte: Mood and Motion AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG und nach § 21 Abs. 1 WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: WIGE MEDIA AG Sitz: Köln Staat: Deutschland

Frankfurt, den 11.03.2011

Veröffentlichung nach § 26 Abs. 1 WpHG

1. Die WIGE MEDIA AG, Köln, Deutschland, hat uns gemäß § 25 Abs. 1 WpHG am 08.03.2011 mitgeteilt, dass sie am 28.02.2011 durch Zusammenrechnung von Stimmrechten, die sie aufgrund von unmittelbar gehaltenen Finanzinstrumenten einseitig erwerben kann, und aus Stimmrechten gem. § 21 WpHG die Schwellen von 20 % und 25% überschritten hätte und zu diesem Tag insgesamt 26,20% (1.259.819 Stimmrechte) an der MOOD AND MOTION AG halten würden.

Hiervon beträgt der aufgrund von Finanzinstrumenten beziehbarer Stimmrechtsanteil 17,12% (823.152 Stimmrechte) und der Stimmrechtsanteil nach § 21 WpHG 9,08% (436.667 Stimmrechte)

Der Ausübungszeitraum für die Finanzinstrumente lautet:

15. Februar 2011 bis 31. März 2011 (für 545.365 Stimmrechte) beziehungsweise 15. Februar 2011 bis 30. Juni 2011 (für 277.787 Stimmrechte).

2. Die WIGE MEDIA AG, Köln, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 08.03.2011 mitgeteilt, dass sie am 28.02.2011 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 9,08% (436.667 Stimmrechte) hält.

3. Die WIGE MEDIA AG, Köln, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 08.03.2011 mitgeteilt, dass sie am 02.03.2011 die Schwelle von 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 12,62% (606.667 Stimmrechte) hält.

MOOD AND MOTION AG

Der Vorstand

Emittent: Mood and Motion AG
Hegelstraße 15
D-60316 Frankfurt am Main
Branche: Film/Kino
ISIN: DE000A1E9A75

