Berlakovich/Japan: Notfallplan der Strahlenschutzbehörde sofort aktiviert

Derzeit keine Gefährdung für Österreich

Wien (OTS) - Mit den ersten Meldungen über die Erdbebenkatastrophe in Japan und der damit einhergehenden Gefährdung der Atomkraftwerke wurde der Strahlenschutz-Notfallplan im Lebensministerium sofort aktiviert. "Der Bereitschaftsdienst wurde sofort erhöht", so Umweltminister Niki Berlakovich.

Im Rahmen des IAEA-Informationssystems werden die Entwicklungen im Katastrophengebiet in Echtzeit beobachtet. Berlakovich: "Die Behörden und die Bevölkerung in Österreich werden laufend über die Situation in Japan informiert."

Laut aktueller Meldung der nuklearen Aufsichtsbehörde in Japan über das IAEA-System zur frühzeitigen Information bei nuklearen Unfällen wurde das KKW Fukushima Daiichi in den Notfallzustand versetzt, da Probleme mit der Nachkühlung bestehen. Außerdem hat die japanische Regierung den nuklearen Notfallzustand erklärt. Vorsorglich wurden daher etwa 2000 Personen des nächstgelegenen Ortes evakuiert. Laut dieser vorliegenden Meldung kam es aber noch nicht zu einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen, was auch die Messwerte zeigen.

Sollte es zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe an die Umgebung kommen, würde Österreich aufgrund der Distanz nicht betroffen sein. Österreichern, die sich in Japan aufhalten, wird empfohlen den Anweisungen der dortigen Behörden Folge zu leisten.

Das Lebensministerium wird die Lage weiterhin verfolgen und über Änderungen informieren.

