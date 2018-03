Neues Volksblatt - "Wehrpflicht" von Markus EBERT

Ausgabe vom 12. März 2011

Linz (OTS) - Nach dem bisherigen Verlauf der Wehrpflicht-Debatte könnte man die gestrige Aussage von Verteidigungsminister Norbert Darabos zwar als Provokation auffassen, aber es gibt auch eine wohlwollendere Betrachtungsweise: Möglicherweise hat der Burgenländer dazu gelernt. Jedenfalls merkte der Minister gestern zu den kommenden Gesprächen mit der ÖVP über die Zukunft des Bundesheeres wörtlich an:

"Ich freue mich und brenne darauf, endlich einmal meine Vorschläge präzisieren zu können ..."

Seit mehr als zwei Monaten weiß man, was Darabos will: Abschaffung der Wehrpflicht unter Berufung auf fragwürdige Berechnungen. Seither hat er seinen Generalstabschef in die Wüste geschickt, die Offiziere durch den Vergleich ihrer Standesvertretung mit dem Fußballklub Kroatisch-Minihof beleidigt und seiner Partei insofern ein Eigentor geschossen, als die Abschaffung der Wehrpflicht keineswegs mehr als uneingeschränkt mehrheitstauglich gilt.

Gemessen daran, wie sehr sich der Verteidigungsminister schon einbetoniert hatte, ist seine Wortwahl ("Vorschläge präzisieren") ein halber Rückzieher. Bis zum Beweis des Gegenteils dürfen unverbesserliche Optimisten daher daran glauben, dass man in der Koalition doch an einem Strang zieht.

