DER STANDARD-Kommentar "Die Libyenkrise spaltet Europa" von Thomas Mayer

Ausgabe 12.3.2011

wien (OTS) - Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy ist berühmt-berüchtigt für seine impulsiven politischen Vorstöße, die auf den ersten Blick immer wenig durchdacht - und manisch - erscheinen. So war es, als er (als damaliger Innenminister) in die Pariser Vorstädte fuhr und androhte, die Aufstände "mit dem Kärcher", dem Hochdruckreiniger, wegzuspritzen. Das machte die (vorwiegend arabischstämmigen) jugendlichen Franzosen dort nur noch wilder. Positiv gingen zwei andere Blitzaktionen Sarkozys aus. Nach dem Fall von Lehman Bros. war er der Erste, der die Gefahr erkannte und die Partner zu einem Euro- und Bankengipfel zusammentrommelte. Und in der Georgienkrise 2008 flog er spontan nach Moskau und in den Kaukasus, um Schlimmeres zu verhindern. Die Partner in der Union waren düpiert, erstaunt, manche bewunderten solche Tatkraft.

Sein "Vorschlag" beim EU-Gipfel, die Union möge dem libyschen Diktator Gaddafi eine Flugverbotszone und sogar "gezielte Militärschläge" androhen, den er im Paarlauf mit dem britischen Premierminister David Cameron vortrug, stellt aber alles bisherige in den Schatten.

Die EU-Partner zeigten sich geradezu fassungslos; am meisten wohl die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die davon ebenso überrascht war wie von der Anerkennung des Nationalen Übergangsrates der Aufständischen, den Sarkozy zur einzig legitimen Vertretung des libyschen Volkes erklärte.

Peinlich für Deutschland, vom wichtigsten Verbündeten in der EU in einer so wichtigen Frage glatt übergangen zu werden - in aller Öffentlichkeit. Vorab vereinbart war zwischen Berlin und Paris nur, dass die Union ihre Kontakte mit Gaddafi abbrechen und Sanktionen wieder verschärfen wolle.

Kleinere (bündnisfreie) Staaten wie Schweden oder Finnland machten deutlich, was die Vertreter der übrigen EU-Länder auch denken:

"Militärische Initiative", das ist nichts für die EU. Das ist mehr etwas für die UN, die Arabische Liga, die Nato.

Was (offiziell) niemand aussprach: Im Umkehrschluss hat der Franzose mit seiner Volte die ganze Union in eine blamable Situation gebracht, weil er sie vorgeführt hat: Alles Gerede von einer starken Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die die EU-Spitzen seit Jahren beschwören, ist reine Theorie. Aber wenn es darauf ankommt, braucht sich niemand vor der EU und ihren "Battlegroups" zu fürchten. Im Zweifel ruft sie nach der Nato - sollen andere doch militärisch riskante Aufgaben übernehmen.

Sarkozy (und Cameron) stört das wenig, sie setzen sich egoistisch als Europas eigentliche Führungsmächte in Szene, wie eh und je; wenngleich es natürlich schon richtig ist, dass Sarkozy mit seinem Säbelgerassel davon ablenken möchte, wie unappetitlich vor allem Paris bisher seine (Waffen-)Geschäfte mit Gaddafi gemacht hat.

Aber politisch zählt das, was in der Zukunft liegt. Sarkozys Initiative hat der Welt deutlich gemacht, dass die Union sicherheitspolitisch gespalten ist. Wenn es hart auf hart geht, geben die lauten Falken den Ton an, nicht die leisen Tauben wie Merkel. Die Kanzlerin hat gute Argumente gegen Militärschläge: Die EU kann es sich nicht leisten, in einen Krieg verwickelt zu werden. Aber auch Sarkozy hat einen Punkt: Soll man zuwarten, bis Gaddafi die Opposition eliminiert, Libyen wieder fest im Griff hat? Das wäre für Europa ebenso mit Glaubwürdigkeitsverlust verbunden - vom humanitären Elend nicht zu reden.

