ÖVP-Bundesparteivorstand II: Josef Pröll: Intensiv über Reform des Bundesheeres verhandeln - FOTO

ÖVP für Verhandlungslösung in Bundesregierung auf Basis der Sicherheitsstrategie

Wien, 11. März 2011 (ÖVP-PD) "Wir wollen ein klares Signal an den Koalitionspartner und an die österreichische Bevölkerung senden: Wir sind bereit, Tag und Nacht intensiv zu verhandeln, wie die Reform des österreichischen Bundesheeres – auf Basis der Sicherheitsstrategie und einer neuen Wehrpflicht – ausschauen kann", so ÖVP-Bundesparteiobmann Finanzminister Josef Pröll nach dem heutigen ÖVP-Bundesparteivorstand. Der ÖVP-Chef betont: "Es geht dabei vor allem um die Frage, wie man die zentralen Versorgungsleistungen in der Sicherheit, beim Katastrophenschutz

und beim Zivildienst gewährleisten kann. Diese Diskussion werden wir intensiv vorantreiben." ****

Pröll stellt weiters klar: "Unser oberstes Ziel ist eine Verhandlungslösung innerhalb der Regierung. Mit der Sicherheit Österreichs darf nicht gespielt werden. Die Auslandseinsätze und die Evakuierungsmaßnahmen aus dem Ausland müssen ebenso sichergestellt sein wie die militärische Landesverteidigung und der flächendeckende Katastrophenschutz", so Pröll. Immer wieder ist der Katastrophenschutz ein aktuelles Thema: "Es ist wichtig, dass in Österreich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine umfassende und flächendeckende Katastrophenhilfe zur Verfügung steht und dass wir den Zivildienst zur Versorgung und als Dienst am Menschen

erhalten." Abschließend erklärt der ÖVP-Chef: "Es gibt innerhalb der ÖVP eine klaren Konsens zu Verhandlungen und einer raschen Lösung auf Ebene der Bundesregierung."

