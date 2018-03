Grillitsch zum ÖVP-Bildungskonzept: Beste Ausbildung für unsere Kinder

Wien, 11. März 2011 (OTS) "Mit dem heute im ÖVP-Bundesparteivorstand beschlossenen Bildungskonzept stellen wir für unsere Kinder die beste Ausbildung sicher", betont Bauernbund-Präsident Fritz Grillitsch. "Mit diesem heutigen Beschluss stellt die ÖVP ihre Handlungsfähigkeit in wichtigen Zukunftsfragen unter Beweis, denn eine gute Ausbildung für unsere Kinder ist das beste Fundament für zukünftigen Wohlstand und soziale Sicherheit in Österreich." Erfreut zeigt sich der Bauernbund-Präsident vor allem darüber, dass im ÖVP-Bildungskonzept das Leistungsprinzip besonders hervorgehoben wird. "Jetzt gilt es, dass Bildungsministerin Schmied die notwendige Reform des österreichischen Schulsystems rasch und ohne ideologische Scheuklappen in Angriff nimmt", so Grillitsch abschließend. ****

