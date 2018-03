ÖVP-Bundesparteivorstand I – Josef Pröll: Mehr Tempo in der Bildung - FOTO

Vielfalt, Leistung und Sprache als zentrale Eckpfeiler des ÖVP-Bildungskonzepts

Wien, 11. März 2011 (ÖVP-PD) "Die beste Bildung für unser Kinder – das stand im Mittelpunkt unserer heutigen Beratungen", so ÖVP-Bundesparteiobmann Finanzminister Josef Pröll nach dem heutigen ÖVP-Bundesparteivorstand, und weiter: "Wir haben intensiv in allen Teilen der Partei und auch mit Experten diskutiert, wie ein Reformschritt gelingen kann, der die Zukunft unserer Kinder ins Zentrum stellt. Vielfalt, Leistung und Sprache sind, im heute einstimmig beschlossenen ÖVP-Bildungskonzept, dabei zentrale Eckpfeiler." ***

"Der Kindergarten ist für uns die Wiege des Bildungserfolges, Sprachfähigkeiten müssen schon hier besonders berücksichtigt werden, damit die Kinder später in der Volksschule dem Unterricht auch folgen können", so Josef Pröll. Defizite sollen durch spezielle Förderung und Sprachstandsfeststellungen ausgeglichen werden. Nur so ist ein flexibler und reibungsloser Übergang in die Volksschule möglich. "Dort muss dann der Erwerb der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen im Vordergrund stehen. Wir wollen auch mit einer Bildungsempfehlung am Ende der Volksschule eine Orientierungshilfe einführen, die besondere Begabungen und Bedürfnisse des Kindes aufzeigt", so Pröll weiter.

"Die Mittelschule kommt, das Gymnasium bleibt – bis 2016 wollen wir die Hauptschulen zu Mittelschulen aufwerten", stellt der ÖVP-Chef klar. Durchlässigkeit zwischen Mittelschulen und Gymnasien ist ein wesentlicher Punkt, die Bildungsentscheidung nach der Volksschule darf keine Einbahnstrasse sein. "Auch die Mittlere

Reife haben wir neu definiert, sie soll ein Abschluss der Schulpflicht werden", so Josef Pröll, der die Vorteile hervorhebt:

"Wer nach der Mittelschule beispielsweise in eine AHS oder BHS geht und die Schule abbricht, hat zwar die Schulpflicht erfüllt, aber keinen Schulabschluss. Das wollen wir ändern. Die Mittlere Reife setzt sich aus den Bildungsstandards der 8. Schulstufe und einer Leistungsfeststellung im Bereich der Allgemeinbildung zusammen. So soll jedes Kind in Österreich auch einen Schulabschluss vorweisen können."

"Wir haben heute für das Schulsystem und die Kinder dieses Landes neue Perspektiven ermöglicht. Wir gehen auf die SPÖ zu, ohne die Prinzipen Vielfalt, Leistung und Sprache zu vernachlässigen. Jetzt braucht es rasch einen gemeinsamen Reformplan für die Bildung und ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird", so Josef Pröll abschließend.

Fotos vom heutigen ÖVP-Bundesparteivorstand finden Sie unter:

www.oevp.at/fotodienst

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at