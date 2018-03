Lukas Mandl: Wir haben Tempo und Tiefgang in die Schulpolitik gebracht

ÖVP hat mit ihrem Bildungskonzept den richtigen Weg eingeschlagen – Beste Ausbildung für unsere Kinder

Wien, 11. März 2011 (OTS) Erfreut zeigte sich heute der Generalsekretär des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes ÖAAB in der ÖVP, LAbg. Mag. Lukas Mandl, angesichts der heutigen Beschlussfassung des ÖVP-Bildungskonzepts durch den ÖVP-Bundesparteivorstand. ****

"Unter der Führung von Michael Spindelegger hat der ÖAAB vor fast einem Jahr ein Bildungskonzept für Österreich erarbeitet. Dieses Bildungskonzept hat Österreich aus dem schulpolitischen Tiefschlaf geholt. Wir haben Tempo und Tiefgang in die Debatte für eine umfassende Schulreform gebracht. Im ÖVP-Bildungskonzept findet sich unser Konzept fast Eins zu Eins wieder. Die ÖVP hat mit ihrem Bildungskonzept einen pragmatischen und zukunftsorientierten Weg eingeschlagen", betont Mandl.

"Die ÖVP setzt, wie der ÖAAB, dort an, wo die Basis für den schulischen und beruflichen Erfolg gelegt wird. Sprachkompetenz, soziale Kompetenz, Verbesserungen in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die flächendeckende Neue Mittelschule, pädagogisch wertvolle Nachmittagsangebote, Zusammenarbeit mit Eltern und Zivilgesellschaft sowie ein Schulausbauprogrammgehören zu den Eckpunkten einer modernen Bildungspolitik", so Mandl weiter.

"Jetzt gilt es, die Schulreform schnell und umfassend in Umsetzung zu bringen. Der Zeitpunkt für die Reform ist jetzt. Die Unterrichtsministerin darf nicht noch mehr Zeit verstreichen

lassen. Die SPÖ muss ihre ideologischen Scheuklappen ablegen. Es ist klar, was zu tun ist. Die Koalition muss nun gemeinsam für die Chancen der Kinder und Jugendlichen die umfangreiche und dringende Bildungsreform umsetzten. Der Reformmotor ist angesprungen, jetzt gilt es, ihn am Laufen zu halten", verlangt der Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Generalsekretariat, Mag. Nikola König, PR &

Kommunikation, Tel.: +43 (1) 40 141 216, Fax: +43 (1) 40 141 229,

presse@oeaab.com, www.oeaab.com