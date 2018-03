Milupa ruft vorsorglich einzelne Chargen dreier Produkte zurück

Puch (OTS) - In einem Milupa-Produkt in einem anderen EU-Land

wurden zwei Einzelfällen erhöhte Werte von Vitaminen und Mineralstoffen festgestellt. In Österreich ergaben umgehend durchgeführte Untersuchungen möglicherweise betroffener Produkte keine Abweichung von den Normalwerten. Darüber hinaus gab es in Österreich

bisher keine Beanstandungen dieser Chargen.

Produktsicherheit und -qualität haben für Milupa allerhöchste Priorität. Daher hat sich Milupa aus seiner besonderen Verantwortung als Babynahrungsproduzent heraus - in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und führenden Kinderärzten - entschlossen, vorsorglich bestimmte Chargen zurück zu rufen. Alle anderen Chargen und Produkte sind völlig unbedenklich und von dem Rückruf nicht betroffen.

Grundsätzlich kann es bei erhöhten Mineralstoffwerten zu vorübergehenden Verdauungsproblemen wie Verstopfung, beim Verzehr über 5 - 7 Tage kann es im Extremfall auch zu Erbrechen oder Durchfall kommen. Bei diesen Symptomen rät Milupa einen

Arzt aufzusuchen. Bei einem deutlich erhöhten Gehalt in den Produkten sind allerdings Geschmack und Aussehen so stark verändert, dass davon auszugehen ist, dass das Produkt nicht mehr verabreicht wird. Babys werden diese Produkte höchstwahrscheinlich auch wegen des unangenehmen Geschmacks und Geruchs zurückweisen.

Konsumenten können die angeführten Produkte

Milumil Pre:

Mindesthaltbarkeit: 28.11.2011 (Charge: L:1481955 bis L:1482146), Mindesthaltbarkeit: 13.06.2012 (Charge: L:3470339 bis L:3470539)

Milumil HA 1:

Mindesthaltbarkeit: 09.12.2011 (Charge: L:1600818 bis L:1600944), Mindesthaltbarkeit: 07.03.2012 (Charge: L:2501118 bis L:2501218), Mindesthaltbarkeit: 04.04.2012 (Charge: L:2771712 bis L:2771845)

Aptamil HA Pre:

Mindesthaltbarkeit: 16.03.2012 (Charge: L:2590846 bis L:2590946), Mindesthaltbarkeit: 20.04.2012 (Charge: L:2930415 bis L:2930931)

kostenlos an die auf der Packung angegebenen Adresse retournieren und erhalten Ersatz für die retournierte Ware.

Weitere Informationen:

Für Eltern: - Milupa Elterntelefon 08000 311 756 - E-mail: elterndienst @ milupa.at Für Ärzte: - Expertentelefon 0800 80 80 02

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle Milupa GmbH Austria

c/o Martrix Public Relation & Public Affairs

Mag. Ursula Klaus

Tel: 0676 - 4214884

E-Mail: milupa @ milupa.at