Bundespräsident Fischer betroffen über Erdbeben in Japan

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer drückte heute in einem Schreiben gegenüber dem Kaiser von Japan seine allergrößte Betroffenheit über das verheerende Erdbeben in Japan aus. Wörtlich heißt es in dem Schreiben, dass "das menschliche Leid, das durch diese Naturkatastrophe verursacht wurde, unbeschreiblich ist. Die enormen volkswirtschaftlichen Schäden sind wohl noch nicht abschätzbar. Ich möchte daher Ihnen, Majestät, meine tiefempfundene und solidarische Anteilnahme und das Mitgefühl des ganzen österreichischen Volkes zum Ausdruck bringen."

"Mit großer Dankbarkeit denke ich an Ihre Gastfreundschaft und die guten Gespräche mit Ihnen und Ihrer Majestät, der Kaiserin, beim meinem Besuch Ende September / Anfang Oktober 2009", heißt es in dem Schreiben abschließend.

